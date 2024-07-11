"سامسونغ" تطلق خاتم "غالاكسي" الذكي

تأمل شركة سامسونغ في جذب عشاق تكنولوجيا اللياقة البدنية وتتبع الصحة بأحدث أجهزتها «غالاكسي رينغ».

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أطلقت "سامسونغ" الجهاز في حدث «Galaxy Unpacked»، اليوم (الأربعاء)، باعتباره أحدث إضافة إلى أجهزتها التي تقول إنها مشحونة بالذكاء الاصطناعي (AI).

يقول بن وود، المحلل في شركة "سي سي إس إنسايت"، إن اختيار المنتج هو «رهان مثير للاهتمام» بالنسبة لـ"سامسونغ" حيث تقدر شركته أنه ستكون هناك سوق عالمية إجمالية تبلغ نحو 4 ملايين خاتم ذكي عام 2025. ويشير خبراء إلى أن ««سامسونغ» قد تساعد في جعل الخواتم الذكية أكثر انتشاراً.

فيما وصف جيمس كيتو، نائب الرئيس ورئيس قسم الهواتف المحمولة في "سامسونغ" في المملكة المتحدة وآيرلندا، إطلاق الخاتم بأنه «لحظة كبيرة» للشركة.

ما هي الخواتم الذكية؟

يمكن للحلقات الذكية تتبع المؤشرات الصحية، مثل معدل ضربات القلب والنوم والدورة الشهرية.

وتهيمن حالياً شركة التكنولوجيا الصحية الفنلندية "أورا" على سوق الخواتم الذكية.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الخواتم عنصراً أساسياً في عالم تكنولوجيا اللياقة البدنية للمشاهير، مثل كيم كارداشيان.

وبفضل حجمها الصغير ومظهرها الأنيق، يقول المحللون إنها يمكن أن تصبح خليفة للساعات الذكية.

ووصف كيتو الجهاز الجديد بأنه أصغر منتجاتهم والأكثر تميزاً حتى الآن، ويوفر تتبعاً دقيقاً للصحة والنوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تحتوي الساعات الذكية عادة على أجهزة استشعار أكثر من الخواتم، ما يمكنها من الوصول إلى نطاق أوسع من البيانات الصحية وتوفيرها.

لكن الخاتم يمكن أن يوفر بديلاً مناسباً ومريحاً وأنيقاً لأولئك الذين لا يريدون ارتداء ساعة ذكية ضخمة، خاصة أثناء الليل لتتبع أنماط نومهم، كما يقول جيرونيمو.

يعمل الجهاز مع هواتف "غالاكسي" الذكية من ««سامسونغ» التي تعمل بنظام "أندرويد 11" أو أعلى، وسيتوفر بالأسواق البريطانية بسعر 399 جنيهاً إسترلينياً ابتداء من 24 تموز.

وحذّرت الدكتورة إفبراكسيا زماني، الأستاذة المساعدة في نظم المعلومات بجامعة دورهام، مستخدمي المنتجات الذكية الذين يراقبون بياناتهم الصحية من أنه يجب أن يظلوا حذرين بشأن البيانات التي يتم جمعها وكيفية ومكان مشاركتها.