نتنياهو يهدد "الحزب" بالموت: "الوضع في الشمال سنغيّره"!

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: "من يشن علينا هجمات من الجبهة الشمالية فمصيره الموت". وأردف نتنياهو "الوضع في الشمال سنغيره".

ومع استمرار تبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي على طول الحدود اللبنانية الجنوبية منذ 8 تشرين الأول، تظهر أسئلة حول قدرات إسرائيل الدفاعية في حال اندلاع حرب شاملة.

وحسب "بلومبرغ"، يتوقع المسؤولون الإسرائيليون اندلاع حرب أوسع، في حال فشلت الولايات المتحدة وفرنسا في مساعي التوسط لإيجاد حل دبلوماسي ينهي القتال.

ويُعتقد أن حزب الله يمتلك ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة التوجيه، يمكن أن تصل إلى عمق إسرائيل وتستهدف المدن الكبرى وأماكن استراتيجية.

وقد يعني نشوب حرب شاملة توجيه آلاف الصواريخ يومياً صوب إسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يرهقها، وربما يجتاحها.

القبة الحديدية

وتعتبر القبة الحديدية من الدفاعات الجوية الإسرائيلية الأكثر نشاطاً وشهرة، والتي اعترضت منذ عام 2011 آلاف الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

وقد تم تصميم النظام، الذي طورته شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة الإسرائيلية، وتم إنتاجه بالاشتراك مع شركة "رايثيون تكنولوجي"، ومقرها الولايات المتحدة، منذ عام 2014، لمواجهة المقذوفات والطائرات من دون طيار ذات المدى القصير، من 4 كيلومترات إلى 70 كيلومتراً.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية يعترض 90% من هذه القذائف المتجهة نحو المناطق المأهولة بالسكان.