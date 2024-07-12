أيّام حامية... هذا ما سيحصل جنوبًا

ما إن حكي عن إحتمال إحراز تقدم في المفاوضات حتى عادت الجبهات للإحتدام، فحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لها حساباتها الداخلية والخارجية تؤكد من جديد رفضها للحلول وللواسطات، وإصرارها على المضي بحرب الإبادة. وفي مقابل مجازرها وغاراتها وقصفها واصلت الفصائل الفلسطينية تنفيذ عمليات نوعية ضدّ قوات الإحتلال لا سيّما في محور نتساريم.

أمّا على الجبهة اللبنانية فقد سجلت أمس حماوة مرتفعة في المواجهات على طول الحدود، حيث قصفت مدفعية الاحتلال عددًا من القرى الحدودية في القطاعين الغربي والأوسط مستهدفة بشكل خاص الناقورة وشقرا وميس الجبل وعلما الشعب والجبين وطير حرفا. وقد ردّ "حزب الله" بقصف مباشر لمواقع عسكرية للعدو.

في السياق توقعت مصادر أمنية لـ "الأنباء" الالكترونية أن تشهد الأيام المقبلة اشتداداً في المواجهات، معتبرةً أن ذلك عادة ما يسبق التوصل إلى وقف لإطلاق النار.