هدنة الجنوب تنتظر مفاوضات غزّة

رغم التهديدات الإسرائيلية التي لا تتوقف ضدّ «حزب الله» ولبنان، لا يزال الأخير يربط مصير جبهة الجنوب بجبهة غزة، بغضّ النظر عن نتائج المفاوضات المرتبطة بلبنان، وفق ما جدد تأكيده الأمين العام للحزب حسن نصر الله، يوم الأربعاء.

وأتى موقف نصر الله في ظل الحديث عن تقدم حذِر في المفاوضات المرتبطة بغزة، معلناً أن حركة «حماس» تفاوض عن نفسها، وبالنيابة عن الفصائل الفلسطينية، وعن كل محاور المقاومة. وما تقبل به «حماس» نقبل به جميعاً ونرضى به جميعاً. وذلك بعد أيام من استقباله وفداً من «حماس»، برئاسة خليل الحية، وجرى، خلال اللقاء، البحث في «آخِر مستجدات المفاوضات»، وفق بيان للحزب، الجمعة.

وهذا الأمر يطرح علامة استفهام حول ما سيكون عليه الوضع على جبهة الجنوب، وعما إذا كان من مصلحة تل أبيب أيضاً وقف إطلاق النار، أو المُضي قدماً في حربها نزولاً على رغبة بعض المسؤولين وسكان الشمال الذين يطالبون بحل جذري لوجود «حزب الله» على الحدود، علماً بأن لبنان كان قد تبلّغ، عبر الموفد الأميركي هاموس هوكستين، أنه ليس بالضرورة أن تلتزم إسرائيل بهدنة غزة في جنوب لبنان.

وفي هذا الإطار، يقول مسؤول العلاقات الفلسطينية اللبنانية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» الدكتور بهاء بوكروم: «منذ اليوم الأول لفتح جبهة الإسناد في جنوب لبنان، كان من الواضح ربط (حزب الله) وقف إطلاق النار بأي اتفاق يحصل في غزة، من هنا أعتقد أن الهدنة في غزة ستنعكس إيجاباً على جبهة الجنوب؛ حيث هناك مستويان أساسيان يُؤخذان بعين الاعتبار؛ هما القرار 1701 الذي يلتزم لبنان بتطبيقه ويشكّل أرضية جيدة لمواكبة عملية الاستقرار على الحدود الجنوبية. والمستوى الثاني هو كيفية مقاربة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للأمور من زاويته، وبما يحمل من نيات عدوانية تجاه لبنان»، مذكّراً كذلك بأن «لبنان الرسمي كان قد تبلّغ، عبر هوكستين، بأن وقف إطلاق النار في جبهة الجنوب ليس مضموناً مع هدنة غزة». لكن رغم التهديدات الإسرائيلية المستمرة، يرجّح بوكروم أن «نتنياهو لن يذهب إلى توسيع الحرب، ما دامت هناك إمكانية لتسوية تتعلق بالقرار 1701 وتؤدي إلى خفض التصعيد على جانبي الحدود، إلا إذا أخذت الأمور منحى دراماتيكياً ربطاً بأهداف نتنياهو كي يحافظ على بقائه على رأس الحكومة».

وبانتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات، يعد بوكروم أن التهدئة في غزة من شأنها أن تفتح مساراً للتفاوض والدخول بتفاصيل أكبر، ولا سيما مع هوكستين الذي سبق أن نجح في إنجاز اتفاق الحدود البحرية، ومن الممكن أن يحقق مثيلاً له في الحدود البرية. ويلفت كذلك إلى أن التعاطي، اليوم، في المفاوضات التي تحصل بين الدوحة والقاهرة يجري وفق وحدة المسارات للذهاب باتجاه تسوية شاملة في الإقليم، وهناك إرادة من كل الأطراف لتجاوز كثير من العقبات، بما في ذلك عودة النازحين على جانبي الحدود.

ورداً على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش سيواصل القتال في جبهة الشمال حتى لو جرى التوصل إلى وقف لإطلاق نار في غزة، أكد نصر الله: «إننا لن نتسامح أبداً مع أي اعتداء يمكن أن يُقْدم عليه العدو الإسرائيلي تجاه لبنان إذا حصل وقف إطلاق نار في غزة»، وإن كان الأمر «مستبعَداً جداً»، وفق تعبيره.

ومع الحديث عن تقدم حذِر في المفاوضات الجارية بين إسرائيل و«حماس»، كانت لافتة المواقف التي صدرت عن مسؤولين في «حزب الله»، الخميس، بعد ساعات على موقف نصر الله، والتي تصب جميعها في إطار استبعاد توسيع الحرب والتهدئة، إذ قال النائب في «حزب الله»، إبراهيم الموسوي: «لسنا على وشك اندلاع أي نوع من الحرب الشاملة والحرب المفتوحة... لا يريد الإسرائيليون ذلك، ولا يريد اللبنانيون ذلك. حتى القوى الإقليمية والدولية لا تريد ذلك».

وقال الموسوي، في حديث مع قناة «سي إن إن»: «منذ اندلاع الصراع بعد 7 تشرين الأول، التزمنا بقواعد معينة طوال الوقت. استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية، وخصوصاً في المناطق المحتلّة ولبنان، وكان هناك تصعيد من الجانب الإسرائيلي. ثم وضعنا صيغة مفادها أنه في كل مرة يصعّد فيها العدو الإسرائيلي الموقف، فإننا سنصعّد الموقف بالقدر نفسه وأكثر. لذا، هكذا سارت الأمور حتى الآن».

من جهته، عدَّ رئيس كتلة «حزب الله»، النائب محمد رعد، أن جبهة المساندة في الجنوب حقّقت أهدافها، وقال: «جبهة المقاومة في لبنان هي جبهة مساندة المظلومين في غزة، وقد حققت أهدافها وقطعت أيدي العدو ومنعته من أن يحقق أهدافه وبات، اليوم، يدور حول نفسه ويعمّق مآزقه».