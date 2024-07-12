مقتل ضابط إسرائيلي بهجوم لـ"الحزب".. وقآني يزور جبهة المقاومة!

لا تزال المواجهات متواصلة في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل. في المستجدات الميدانية، خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين، في أجواء المتن وكسروان. وسُمع الدوي القوي فوق عدد من المناطق اللبنانية. كما تعرّضت آلية للجيش اللبناني من نوع "هامفي" لرشقات رشاشة إسرائيلية من قرية الغجر قرب الوزاني. وأفيد عن إصابة الآلية بشكل مباشر بأربع رصاصات، فيما نجا عناصر الجيش بأعجوبة من هذا الاعتداء.

استهداف المطلة.. وحرائق

بدوره، أعلن حزب الله استهدافه التجهيزات التجسسية ‏في مركز طواقم الجمع الحربي والاستطلاع، في المطلة، بالصواريخ الموجهة، ما أدّى الى ‏تدميرها. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "إطلاق صاروخين من لبنان على المطلة بالجليل الأعلى وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق ليلاً وحتى ساعات الصباح الأولى، القنابل المضيئة، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط.

واستمر الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بالتحليق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وتجدد اشتعال النيران خلال ساعات الليل في أحراج الصنوبر والسنديان التي تحيط ببلدتي الهبارية وراشيا الفخار في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا جراء القصف الاسرائلي الذي تعرضت له المنطقة يوم أمس. وناشد الأهالي المعنيين العمل من أجل محاصرة النيران وإخمادها، بعدما باتت تقترب من المنازل المجاورة لمكان القصف.

مقتل ضابط إسرائيلي

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، "مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله". وأفاد الجيش الإسرائيلي "بمقتل فاليري شيفونوف، 33 عاماً، من نتانيا، ضابط مركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون 228". مشيراً إلى أنه "قتل أثناء القتال في الشمال". وذكرت بلدية نتانيا، أمس الخميس، "مقتل جندي من سكان المدينة جراء سقوط مسيرة في كيبوتس الكابري بالجليل الغربي".

زيارة قآني

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني زار جبهة المقاومة والتقى كبار قادتها. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن قآني أكد لقادة المقاومة دعم إيران لصمود أهالي قطاع غزة ومقاومتهم كسياسة دائمة. ولم تتناول التقارير الإيرانية أي تفاصيل حول تاريخ ومكان اللقاء والشخصيات التي التقى بها قائد فيلق القدس. ولكن الإعلان عن الزيارة تزامن مع استمرار التصعيد بين ٍإسرائيل وحزب الله، الحليف القوي لإيران.

وتؤكد إيران باستمرار دعمها لما يعرف بمحور المقاومة، والذي يضم إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية، حزب الله اللبناني، وجماعة الحوثي في اليمن، والنظام السوري، وفصائل في العراق.

تنبيه ألماني

وكتبت السفارة الألمانية في لبنان، اليوم الجمعة، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "تذكير للمواطنين الألمان: إذا كنتم متواجدين في لبنان على الرغم من تحذير السفر الصادر والطلب الملح بوجوب مغادرة الأراضي اللبنانية، نود تذكيركم بضرورة التسجيل في لائحة التأهب للأزمات الخاصّة بوزارة الخارجية الإتحادية ELEFAND".