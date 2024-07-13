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ما جديد الرئاسة الأسبوع المقبل؟

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أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن حراك المعارضة يتواصل على الرغم من  تصويب السهام عليه من قبل القوى الرافضة لطرحها، وقالت إن ما من برنامج نهائي بشأن وصول موفدين من الخارج لبحث الملف الرئاسي، مشيرة إلى أن الجهد داخلي صرف، ولذلك ليس متوقعا أن يقوم  حراك خارجي جديد.
وأفادت هذه  المصادر أن الأسبوع المقبل مفتوح على بحث مفصَّل لطرح المعارضة لا سيما أن الأجوبة عليها واضحة والبعض الآخر يكتمل في ختام اللقاءات، على أن المناخ يوحي بتراجع دراماتيكي للملف الرئاسي بفعل الخلافات السياسية التي لم تتبدل.

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