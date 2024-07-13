استئناف التغذية الكهربائية مطلع الأسبوع المقبل

باشرت مؤسسسة كهرباء لبنان يوم أمس تفريغ القسم الأول من شحنة الفيول الموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية، وعليه من المتوقع أن تستأنف الشركة التغذية الكهربائية مطلع الاسبوع المقبل أي بعد 48 الى 36 ساعة من موعد التفريغ. وبحسب المعلومات فإن حجم التغذية سيعود الى ما كان عليه قبل الدخول في العتمة الشاملة مؤخراً، أي بمعدّل 3 الى 4 ساعات تغذية يومياً.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد افادت بانها باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفريغ حمولة القسم الأول من الشحنة المخصصة لشهر حزيران 2024، والموردة بموجب اتفاقية المبادلة العراقية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، والتي ترسو حالياً قبالة مصب معمل دير عمار، وذلك بعد تبلغ المؤسسة بقيام المورد برفع الحجز المالي (Financial Hold) عنه.

ولفتت المؤسسة الى العمل على تفريغ نحو 21000 طن متري من مادة الغاز أويل في خزانات معمل دير عمار، لتتوجه من ثم إلى معمل الزهراني حيث سيتم تفريغ ما تبقى من الحمولة التي تبلغ حوالي 9000 طن متري، وذلك لتجنب توقف معمل الزهراني عن إنتاج الطاقة الذي من المفترض أن خزينه قد نفد ليل أمس، على أن يصار من ثم إلى تفريغ القسم الثاني من الشحنة المعنية والبالغة حمولتها حوالي 30000 طن متري، وهي ترسو حالياً قبالة مصب معمل الزهراني، مباشرةً فور تبلغ المؤسسة برفع المورد للحجز المالي عنه.

وأثر ذلك، ستقوم المؤسسة بإعادة تشغيل المجموعات الإنتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسرياً في كلّ من معملي دير عمار والزهراني تباعاً مع ارتفاع مخزون مادة الغاز أويل، وإعادة التغذية تدريجياً إلى ما كانت عليه، في الأيام القليلة المقبلة.