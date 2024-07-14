صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
ترامب ملطخ بالدماء بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي بالفيديو: إصابة طفيفة لترامب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة في تجمع انتخابي إصابة 4 مجندات إسرائيليات بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان على كريات شمونة التوتر يتصاعد جنوباً.. قصفٌ كثيف وهذه المناطق "تحت النار"! السيد نصرالله: واجبنا القتال لدفع العدوان عن أهل غزة وما فعلناه هو ضمن دائرة القدرة وقد راعينا المصلحة الوطنية نتانياهو: لا أعلم مصير محمد الضيف ونائبه والحرب ستنتهي فقط عندما نحقق أهدافها كافة

عربي دولي

ترامب ملطخ بالدماء بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي

صيدا اون لاين

شهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا يوم السبت إطلاق أعيرة نارية.
وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.
وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
وأكدت شبكة "سي إن إن" الإميركية في خبر عاجل "إصابة ترامب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في التجمع الانتخابي لترامب"، وفقما نقلت "رويترز".
وفي وقت لاحق قال مراسل لفوكس نيوز نقلا عن البيت الأبيض: "الرئيس بايدن تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب".
وأصدر البيت الأبيض بعد ذلك بيانا مقتضبا جاء فيه: "بايدن تلقى إفادة أولية عن واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب"
وأعلن جهاز الخدمة السرية الأميركية أنه "فتح تحقيقا في حادثة إطلاق النار، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".

اقرأ أيضا

مخابرات الجيش أوقفت أحد المعنيين بالتحريض على التهجم على باص للنقل المشترك

استئناف التغذية الكهربائية مطلع الأسبوع المقبل

الأب إيلي خنيصر يكشف سبب "إختناق اللبنانيين" ويُحضّرهم لـ"الشلهوبة": أهالي البقاع استعدّوا!

بالفيديو: إصابة طفيفة لترامب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة في تجمع انتخابي

إصابة 4 مجندات إسرائيليات بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان على كريات شمونة

البزري يتفقد أعمال ترميم وتأهيل مبنى قشلة صيدا

تم نسخ الرابط