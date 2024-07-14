ترامب ملطخ بالدماء بعد إطلاق نار في تجمع انتخابي

شهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا يوم السبت إطلاق أعيرة نارية.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الإميركية في خبر عاجل "إصابة ترامب في واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي في بنسلفانيا".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "لم يتم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في التجمع الانتخابي لترامب"، وفقما نقلت "رويترز".

وفي وقت لاحق قال مراسل لفوكس نيوز نقلا عن البيت الأبيض: "الرئيس بايدن تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب".

وأصدر البيت الأبيض بعد ذلك بيانا مقتضبا جاء فيه: "بايدن تلقى إفادة أولية عن واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب"

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأميركية أنه "فتح تحقيقا في حادثة إطلاق النار، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024