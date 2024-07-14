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مبلغ ضخم يحضّر... باريس سان جيرمان يسعى لضمّ يامال!

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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يسعى جاهدا لضم النجم الصاعد لامين يامال من برشلونة، ويستعد لدفع مبلغ ضخم قد يصل إلى 300 مليون يورو لإتمام الصفقة
وعلى الرغم من أن برشلونة يرفض التفريط في موهبته الشابة، إلا أن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني قد تجعله يدرس العرض المغري من باريس سان جيرمان.
ويعتبر يامال، الذي سيبلغ 17 عامًا السبت المقبل، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، وقد لفت الأنظار بأدائه المتميز مع برشلونة.
ويأمل باريس سان جيرمان في ضم يامال لتدعيم صفوفه الهجومية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الجناح الأيمن.
وقدم يامال عرضا باهرا في بطولة كأس أوروبا المقامة في ألمانيا، حيث اعتبره النقاد النجم الأبرز في البطولة، وخاصة بعد الأداء الاستثنائي في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا.
وقاد يامال منتخب بلاده لنهائي يورو 2024، بهدف رائع قد يكون الأجمل في البطولة، في مرمى فرنسا، في مباراة انتهت بنتيجة 2-1 لصالح "لا روخا".

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