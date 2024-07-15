للمرة الرابعة في تاريخها.. إسبانيا تتوج بكأس أمم أوروبا بعد فوز مثير على إنجلترا

فاز منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية (اليورو) 2024، بعد تغلبه على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ملعب الأولمبي في برلين، الأحد.

في الشوط الأول، سيطر منتخب "الماتادور" على الكرة بشكل نسبي، وتبادل صناعة الفرص الخجولة مع منتخب "الأسود الثلاثة"، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، فاجأ منتخب إسبانيا منافسه، إذ افتتح أهداف المباراة بهدف من اللاعب نيكو ويليامز عند الدقيقة 47، عبر تسديدة من داخل الصندوق.

وحاول منتخب إنجلترا إحراز هدف التعادل، إلى أن نجح اللاعب كول بالمر في ذلك في الدقيقة 73، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

واستطاع منتخب "الماتادور" في التقدم بالنتيجة مجددًا، بأقدام اللاعب ميكيل أويارزابال عند الدقيقة 86، بتسديدة من داخل الصندوق، ليحقق الانتصار بنتيجة 1/2.

وفاز منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة، ليكون أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة على مر التاريخ.

وتم اختيار نيكو ويليامز أفضل لاعب في المباراة، بينما حصل لامين يامال على جائزة أفضل لاعب شاب. في حين حصل لاعب الوسط الإسباني رودري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وخسر منتخب "الأسود الثلاثة" لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي. وبعد ذلك، وصف قائد منتخب إنجلترا هاري كين الهزيمة بأنها "مؤلمة بقدر ما يمكن أن تكون بالنسبة لمباراة كرة قدم".