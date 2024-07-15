سلمَ نفسه في المطار... الجيش يسجن "عدّاء" ممثل لبنان في الأولمبياد

ينفِّذ العدَّاء نور الدين حديد المرشح لتمثيل لبنان في سباق 100م ضمن أولمبياد باريس، عقوبة مسلكية بالسجن لعشرة أيام بتهمة الفرار من الجيش اللبناني، بحسب ما أكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية السبت.

وقال المصدر إن العداء البالغ 31 عاماً وهو عسكري "موقوف لدى الجيش اللبناني منذ وصوله إلى لبنان قبل أيام وينفذ عقوبة مسلكية بالسجن لعشرة أيام بتهمة الفرار من الجيش اللبناني من دون استقالة".

وبحسب المصدر ذاته، يقضي حديد حالياً عقوبته في المركز العالي للرياضة التابع للجيش، وهو المركز الذي كان يخدم فيه قبل فراره.

وتمسك رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة بحديد حصراً "لا سيما أن أرقامه خولته التأهل إلى الألعاب الأولمبية، وإنْ ببطاقة دعوة بعدما سجل 10.27 ثانية في سباق 100 متر، وهو رقم جيد جداً بالنسبة للبنان".

وأضاف سعادة لوكالة الصحافة الفرنسية: "كنا نأمل أن ينال حديد صفحاً من قيادة الجيش ولا سيما أنه ممثل للوطن في أهم محفل رياضي وهو الأولمبياد".

وتابع: "بناء على طلب من الاتحاد عاد حديد إلى لبنان مسلماً نفسه في المطار بعد تركه الجيش من دون تسريح من الخدمة وننتظر القرار النهائي من قيادة الجيش".

وكشف سعادة أن اتحاد ألعاب القوى لن يسمي أي لاعب بديل عن حديد رغم ابتعاده عن التمارين حالياً نظراً إلى وضعه في السجن: "كنا نأمل في أن يُسمح له بأداء التدريبات".

وحديد الذي كان قد ترك لبنان أواخر 2023 للعيش في فرنسا مع أقاربه واستمر بالمشاركة في المنافسات الرياضية في 2024، كان من المقرر أن يحمل العلم اللبناني في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في 26 تموز الحالي، بحسب مصدر في اللجنة الأولمبية اللبنانية، على أن يشارك في سباق 100م مع انطلاق منافسات ألعاب القوى.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان خريف 2019، كان موظفو السلك العسكري من الفئات الأكثر تأثراً بتداعياته، مع استمرار نيل رواتبهم بالعملة المحلية التي شهدت تدهوراً غير مسبوق في قيمتها، فتراجعت قدرتهم الشرائية وبات غالبيتهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ورغم أن الأنظمة العسكرية تحظر على العسكريين مزاولة مهنة ثانية بينما هم في الخدمة، غضت قيادة الجيش نظرها عن المنع، للسماح للعسكريين بتعويض تدني قيمة رواتبهم. وإن كان كثير من العسكريين لجأوا بعد الانهيار الاقتصادي إلى ممارسة عمل إضافي، فقد اختار عسكريون آخرون الفرار من الجيش والتخلف عن الالتحاق بمراكز خدمتهم من أجل ممارسة مهن أخرى أو السفر خارج البلاد.

وكان الاتحاد اللبناني لألعاب القوى قد أكد في بيان رسمي قبل نحو أسبوع "أحقية مشاركة اللاعب نور الدين حديد في الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بعد قدومه إلى لبنان بتاريخ 3/ 7/ 2024 بناءً على طلب من الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وبعد توجيه كتاب اعتذار خطي منه إلى المركز العالي للرياضة العسكرية شارحاً وضعه وطالباً السماح والاسترحام".