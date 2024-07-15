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كرّر سيناريو 2023... ألكاراس يقسو على ديوكوفيتش

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جدد الإسباني، كارلوس ألكاراس، الثالث عالميا، تفوقه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الثاني، واحتفظ بلقب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه عليه في النهائي 6-2 و6-2 و7-6 (7-4)، يةم أمس الأحد.
وكرّر ألكاراس سيناريو 2023 حين تغلب على منافسه في النهائي لكن بعد 5 مجموعات، رافعا رصيده إلى 4 ألقاب في البطولات الكبرى، بينما فشل ديوكوفيتش في معادلة رقم السويسري روجر فيدرر بإحراز البطولة الإنكليزية للمرة الثامنة في مسيرته.
كما فشل ديوكوفيتش في الانفراد بالرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في حقبتي الهواة والمحترفين، الذي يتقاسمه مع الأسترالية مارغاريت كورت (24 لكل منهما).
وبعد 5 أسابيع فقط على خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى، كان ديوكوفيتش أمام فرصة أن يصبح أكبر متوّج بتاريخ ويمبلدون في العصر الحديث للعبة، لكنه بدا عاجزا أمام منافسه الإسباني الذي أسقط الصربي في النهائي العاشر على ملاعب نادي عموم إنكلترا، الـ37 في 75 مشاركة له في البطولات الكبرى.
وبات ألكاراس سادس لاعب يحرز بطولتي رولان فارس وويمبلدون على التوالي بعدما كان توج بالبطولة الفرنسية قبل أسابيع.

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