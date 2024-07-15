اخر مستجدات مجزرة بنت جبيل... استشهاد شقيقين في استهداف منزلهما وجروح شقيقتهما الثالثة خطرة

ارتكب العدو الإسرائيلي مساء اليوم مجزرة في حق المدنيين في مدينة بنت جبيل قُتل خلالها شقيقان من ال داغر (شقيق وشقيقته) فيما اصيبت شقيقتهما بجروح خطرة عندما استهدفت المقاتلات الحربية المعادية منزلهم بغارة وعلى دفعتين فدمرته في حي العويني في المدينة

وتعمل فرق الاسعاف ومن الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على رفع الانقاض من المنزل المدمر ، وقد نقل جثمانا الشقيقين ، وشقيقتهما الجريحة، الى احد مستشفيات المنطقة