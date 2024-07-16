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نتنياهو... والأيام الـ8!

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لفتت مصادر متابعة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يحقق في الأيام الثمانية التي تفصله عن موعد زيارته إلى واشنطن ما عجز عن تحقيقه في الأشهر الثمانية من تاريخ بدء الحرب على غزة، إنما حتّى الساعة، كل محاولاته باءت بالفشل، لذلك عادت الأنظار إلى جبهة الجنوب، والاعتقاد بإمكان تحقيق نصر ما في هذه الجبهة ضد حزب الله الذي ينتظر وقف اطلاق النار في غزة لوقف حرب الإسناد، معتبرةً أن احتمال توسيع الحرب في جنوب لبنان أمر وارد في أي وقت، بعد التراجع الملحوظ في مفاوضات الهدنة.

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