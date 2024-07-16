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بري: لا يوجد شيء على الاطلاق بالملف الرئاسي و "بعدنا محلنا"

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سألت «الجمهورية» رئيس مجلس النواب نبيه بري عمّا اذا كان امراً ما قد استجد حول الملف الرئاسي فقال: «لا يوجد شيء على الاطلاق، لا مبادرات ولا غير مبادرات.. بعدنا محلنا».
وكان بري قد أكّد تمسكه بمبادرته لحوار او تشاور موقت يفضي الى توافق على مرشّح او مرشحين، يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن فترة زمنية لا تتعدّى العشرة ايام. معتبراً انّ الكرة ليست في ملعبه، بل هي في ملعب رافضي التوافق. مؤكّداً استعداده لعقد طاولة الحوار والتشاور فوراً إن كانوا راغبين بالتوافق، وإن لم يرغبوا بذلك فعلى مهلهم».

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