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شقيق الوزير أمين سلام أمام المدّعي العام المالي اليوم

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كشفت صحيفة "الاخبار" بأن كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام يمثل اليوم، أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للاستماع إليه على خلفية التحقيق الذي أجراه رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي حول ابتزاز سلام ومستشار الوزير فادي تميم شركات التأمين المخالفة للقوانين وقبض رشاوى منها مقابل تسوية أوضاعها.


وكان عقيقي قرّر سجن تميم، فيما أحال شقيق الوزير ومدير شركة "المشرق" للتأمين جورج ماطوسيان ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان إيلي عبود إلى النيابة العامة للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وبحسب الصحيفة، تؤكد المصادر أن ملف التحقيق أمام القاضي إبراهيم "مبكل" ويتضمن ما يحتم ملاحقة كريم سلام الذي ترجّح المصادر توقيفه إلا إذا حالت الوساطات السياسية دون ذلك، وأبقت تميم وحده كبش محرقة الوزير وشقيقه.

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