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ما هي الفيتامينات الموجودة في كل من البطيخ الأحمر والأصفر؟

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كشف الدكتور بافل إيسنبايف أخصائي تخفيض الوزن فوائد البطيخ الأحمر والأصفر (الشمام)، والفيتامينات الموجودة في كل منهما.
ويقول الأخصائي: "مع أن كلا المنتجين يتكونان بالكامل من الماء تقريبا، أي يحتويان على مستوى منخفض من السعرات الحرارية، بيد أن تأثيراتهما الصحية مختلفة بسبب الاختلافات في تركيبهما. فمثلا، يكون تركيز البروتين في البطيخ الأصفر تقريبا ضعف ما هو موجود في البطيخ الأحمر".
ووفقا له، يحتوي البطيخ الأحمر على نسبة أعلى من الألياف الغذائية القابلة للذوبان التي تساعد، باعتبارها بريبايوتيك، على تحسين أداء الجهاز الهضمي، كما أنه غني بفيتامينات A وB1 وB5. ويحتوي البطيخ الأحمر على الزنك والفوسفور، وعلى بعض الصوديوم، وهو أفضل للرجال ولمرضى ارتفاع مستوى ضغط الدم.
أما البطيخ الأصفر فيحتوي على الكثير من فيتامينات C وB6 وK، كما أن تركيبه المعدني أغنى من البطيخ الأحمر، حيث يحتوي على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس. لذلك، قد يكون البطيخ الأصفر مفيدا لمن يعاني من هشاشة العظام ونقص الحديد.
ويقول: "تأثير كلا المنتجين إيجابي على القلب وضغط الدم: البطيخ الأصفر بسبب احتوائه على البوتاسيوم والألياف، ما يقلل من الكوليسترول العام، والبطيخ الأحمر بسبب الليكوبين المضاد للأكسدة وتقليل الكوليسترول "الضار".

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