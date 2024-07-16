صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

منوعات

دخلت المنزل وتركت طفلها في السيارة.. وعندما خرجت وقعت المأساة!

صيدا اون لاين

توفيت أم عازبة من ولاية أوهايو الأميركية، أليكسا ستاكيلي، 29 عامًا، يوم الخميس عندما ألقيت من غطاء سيارتها أثناء محاولتها إنقاذ ابنها البالغ من العمر 6 سنوات من محاولة سرقة السيارة.

وتسلقت أليكسا مقدمة سيارتها "الهوندا" وتحطم رأسها على الرصيف بعد أن حاول اثنان من المشتبه بهم سرقة السيارة بينما كان ابنها نائمًا بالداخل خارج منزل جليسة الأطفال في كولومبوس.
وقال هايدن سوارتز، شقيق أليكسا الأصغر: "كانت دائمًا شخصًا مميزًا بالنسبة لي، حكيمة وذكية جدًا". وأضاف: "لم تنشأ في أفضل الظروف العائلية، لكنها كانت دائمًا تستفيد من كل موقف وتتمتع بنظرة إيجابية لكل شيء. لقد حققت كل هدف وضعته لنفسها".
أفادت الشرطة أن أليكسا، بعد أن وضعت ابنها في السيارة، عادت إلى داخل المنزل لأخذ شيء نسيته. وعندما عادت، رأت السيارة تتحرك عندها أدركت أن لصًا كان يحاول سرقتها مع الطفل بداخلها.
وقفزت أليكسا إلى مقدمة السيارة وألقيت منها بينما حاول اللص الفرار، ما أدّى إلى اصطدام رأسها بالرصيف وتوفيت لاحقًا في المستشفى.
وتم إيقاف السيارة في مكان قريب في موقف سيارات المجمع، حيث فر اللصان عبر السياج. كما تم القبض على رجلين يتطابقان مع أوصاف المشتبه بهما في فيديو المراقبة، لكنهما ما زالا مطلقي السراح.

اقرأ أيضا

إنقاذ فتاة بعد غرقها عند المسبح الشعبي في صيدا

رئيس بلدية صيدا يشكر أعضاء اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل المعالجة في صيدا على جهودهم لوضع المعمل على السكة الصحيحة

بمبلغ لا يخطر على البال... بيع حفرية ديناصور

سعد "راجع" بشكل جديد وعن طريق موسكو؟

الحرب الطويلة وتداعياتها تفتح نقاش التمديد لقائد الجيش مجددا

فنيو الطيران المدني يهددون بشل حركة مطار بيروت

تم نسخ الرابط