حقيقة وجود "سترة واقية" تحت ملابس ترمب لحظة إطلاق النار عليه (صورة)

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر ثنية في سترة أحد أفراد الحماية الموجودين لحظة تعرض الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، لمحاولة اغتيال، السبت، لكنهم زعموا أنها ثقب رصاصة في صدر ترمب.

وجاء في منشور بتاريخ 13 تموز على فيسبوك، "ارتدى ترمب سترة مضادة للرصاص كما نصحه حرسه الأمني... لقد أنقذت حياته".

لكن الصورة الأصلية تُظهر ثنية في ملابس أحد أفراد الحماية يرتدي سترة بلون مماثل لبدلة ترمب، وليس ثقب رصاصة في بدلة ترمب.

وتُظهر المقارنة بين الصورة الأصلية مع النسخة المرفقة في المنشورات، طية أو ثنية، في الكم الأيسر من بدلة فرد الحراسة، مما أدى إلى حدوث البقعة المظلمة التي زعم ناشطون أنها ثقب في بدلة ترمب.

والسبت، تمكن شاب يبلغ من العمر 20 عامًا يحمل بندقية من طراز "15 أيه.آر" من إطلاق النار صوب ترمب من سطح بناية.

وكان ترمب (78 عامًا) قد بدأ للتو خطابه خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عندما دوى إطلاق النار وأصيبت أذنه اليمنى ولطخت الدماء وجهه لكنه نجا من الهجوم وشارك أمس الاثنين بالمؤتمر العام للحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن.