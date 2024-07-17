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أسوأ كوابيس إسرائيل... تصريحٌ يكشفُ الحقيقة

صيدا اون لاين

معنويّات إسرائيل "بالأرض" جراء الحرب المُستمرّة والتي تتوّعد فيها يومّياً بالقضاء على "حزب الله" وتدمير لبنان، وتحاول إظهار نفسها بأنها جبّارة لا تُقهر.

ولكنّ تصريحاً واحداً من أهل بيتها كشف حقيقة وضعها السيء الى حدّ الكوابيس والحريق والانهيار على مُختلف الأصعدة.
كلامُ وزير الدفاع الإسرائيليّ السابق أفيغدور ليبرمان هو مرآة لما يحصل هناك، فهو قال بصراحةٍ تامّة: "إن الأطفال والكبار والجنود وجنود الاحتياط يعانون من كوابيس حول ما حدث وما يُمكن أن يحدث، والاقتصاد ينهار، والدبلوماسيّة تتآكل".

أمّا عن الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، فاعترف ليبرمان بأنّ "الشّمال مقفر ومحترق".
تهويلُ إسرائيل وتصعيدها ليسا إلا فقاعة صوتيّة تماماً كخرقها لجدار الصوت. ففي وقت يحاول لبنان أن يعيش ازدهاراً سياحيّاً يشبه صيف 2023، وتزيد شركات الطيران رحلاتها إليه، إسرائيل تنهار وتحترق، وكوابيس الأطفال والجنود هي الحقيقة الكاملة.

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