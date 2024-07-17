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«حماس»: تلقّينا دعوة صينية لـ«لقاء فلسطيني شامل»

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أعلنت حركة «حماس»، أمس، تلقّيها والفصائل الفلسطينية، دعوة من الصين لعقد لقاء فصائلي موسّع يومي الـ21 والـ22 من الشهر الجاري. وأوضح القيادي في حركة «حماس»، حسام بدران، أن «اللقاء وطني شامل ويضمّ مختلف الفصائل الفلسطينية»، ولن يتضمّن لقاءات ثنائية. كما أعلن أن «الحركة تعاملت بروح إيجابية ومسؤولية وطنية مع هذه الدعوة»، واعتبر أنه «يمكن البناء على مخرجات اللقاء السابق الذي عُقد في بكين في نيسان الماضي»، آملاً «ألّا يتراجع الآخرون عنها». وفي المقابل، أكّد أمين سر «المجلس الثوري» في حركة «فتح»، صبري صيدم، أن «هدف هذا اللقاء هو إنهاء حالة الانقسام على أرضية أن يكون هناك التزام بما تمّ الاتفاق عليه، والاتفاق على شكل العلاقة بين الفصائل الفلسطينية في المرحلة المقبلة». وسيرأس وفد «حماس» رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، فيما سيرأس وفد «فتح»، نائب رئيس الحركة محمود العالول.

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