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منسق المستقبل في الجنوب استقبل عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب

صيدا اون لاين

استقبل منسق عام تيار المستقبل في صيدا والجنوب الاستاذ مازن حشيشو عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب الاستاذ مارون عساف حيث جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية وكذلك الأوضاع في الجنوب والقرى الحدودية في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة منذ اكثر من ثمانية أشهر . 
وكان تأكيد مشترك على ضرورة انتظام الحياة السياسية بانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية ومواجهة التحديات والنهوض بالبلد . 
حيث  اكد حشيشو  في هذا السياق الأثر الذي تركه الرئيس سعد الحريري ومن خلفه تيار المستقبل في اختلال توازن العمل السياسي وما أظهره الوقت من حاجة لعودته إلى المشهد من جديد .
كما وكانت إدانة  مشتركة للاعتداءات الاسرائيلية وما يرتكبه العدو من جرائم ومجازر بحق اهل الجنوب واهل غزة .

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