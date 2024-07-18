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رئيس بلدية صيدا يشكر أعضاء اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل المعالجة في صيدا على جهودهم لوضع المعمل على السكة الصحيحة

صيدا اون لاين

يتوجه رئيس بلدية صيدا ، رئيس اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة (IBC) ،  الدكتور حازم خضر بديع بالشكر إلى  كافة أعضاء اللجنة التشاركية المؤلفة من البلدية وهيئات المجتمع المدني،  التي قدمت المساعدة الفنية والتقنية ،  ووقفت خلال الـ 6 أشهر الماضية إلى جانب البلدية  من خلال الجولات الميدانية المشتركة للمعمل، بهدف الإطلاع على واقعه وأدائه وإنتاجيته.

ويقدر د. بديع عاليا جهود اللجنة وما صدر عنها من  تقارير وتوصيات  من أجل تصويب  أداء المعمل وإنتاجيته، وتبيان ذلك لإدارته وللجهات المعنية وللرأي العام. وتمنى عليهم أن يبقوا مواكبين لنا في البلدية من أجل إنجاز هذه المهمة ، لأننا بدأنا نلمس أهمية ما صدر عن اللجنة ، حيث بات المعمل الآن يسير على السكة الصحيحة بفضل هذه الجهود المشتركة، والتعاون مع إدارته.

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