الدّعوات للانسحاب تتوالى... فهل يقتنع بايدن؟

ذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أبلغ الرئيس جو بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي.

ووفق "إيه. بي. سي. نيوز"، فقد ألقى شومر بثقله من أجل أن يتخلى بايدن عن حملته. وقال صحافي في الشبكة: "لقد جادل شومر بقوة بأنه سيكون من الأفضل لبايدن وللحزب الديمقراطي وللبلاد أن ينسحب".

ودعا المسؤول في الحزب الديمقراطي الأميركي آدم شيف بايدن إلى سحب ترشحه لولاية ثانية معرباً عن شكوكه في قدرته على إنزال الهزيمة بترامب.

وشيف أرفع نائب ديمقراطي يعلن ذلك بعد الأداء الكارثي لبايدن في 27 حزيران خلال المناظرة مع ترامب التي أثارت تساؤلات حول قدراته الجسدية وصحته العقلية.

وقال شيف في بيان لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن "جو بايدن كان أحد أهم الرؤساء في تاريخ بلادنا والخدمات التي قدمها خلال مسيرته المهنية كعضو في مجلس الشيوخ ونائب رئيس واليوم كرئيس ساهم في جعل بلادنا أفضل". وأضاف "لكن أمتنا عند مفترق طرق".

وأوضح أن "رئاسة ترامب الثانية ستقوض أسس ديمقراطيتنا ولدي مخاوف جدية بشأن قدرة الرئيس على هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر".

ونقلت الصحيفة عن شيف قوله في البيان إن "خيار الانسحاب من الحملة يعود لبايدن" لكن النائب يرى أن الوقت قد حان للرئيس البالغ من العمر 81 عاماً "ليُفسح المجال لغيره".

هذا ونقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مستشار ديمقراطي كبير قوله إن بايدن بات الآن أكثر تقبلاً للدعوات التي تطالبه بالانسحاب، مضيفاً أن "بايدن لم يعد متحدياً كما كان للدعوات التي تطالبه بالانسحاب".

وكشفت الشبكة أن بايدن سأل مستشاريه إذا كانت نائبته كامالا هاريس قادرة على الفوز.

هذا وأكد مصدر لشبكة "سي. إن. إن" أن فريق المرشح الجمهوري دونالد ترامب يناقش كيفية تأثير هاريس على السباق الرئاسي إذا ترشحت بدل بايدن.

وتراجعت الدعوات المطالبة بتخلي بايدن عن الترشح بعد محاولة اغتيال خصمه الجمهوري دونالد ترامب السبت. ويبدو أن البيان الذي أصدره شيف أعاد تحريك الأمور.

من جهته أعلن بايدن أنه قد يعيد تقييم ترشحه للانتخابات إن واجه "حالة طبية"، وفق مقتطفات من مقابلة أذيعت الأربعاء، بعد أن صار وضعه الصحي بالمرصاد عقب أدائه الكارثي في مناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

عندما سُئل المرشح الديموقراطي للرئاسة من جانب الوسيلة الإعلامية BET بشأن ما الذي قد يجعله يفكر في التخلي عن حملته الانتخابية، أجاب: "إذا ظهرت لدي مشكلة طبية ما، إذا جاء شخص ما، بعض الأطباء لرؤيتي وقالوا: لديكَ هذه المشكلة".

وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها بايدن الباب أمام فكرة التخلي عن حملته الانتخابية.