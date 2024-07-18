تشكيل المفوضية العامة لجمعية كشافة الفاروق

بعد تكليفه بمهام المفوض العام لجمعية كشافة الفاروق؛ أعلن القائد مهيب قدورة تشكيلات مجلس المفوضية العامة على الشكل التالي:

المفوض الإداري: ق. رغيد مارديني

المفوض المالي: ق. سعاد وهبي

مفوض العلاقات العامة والإعلام: ق. ماهر الخطيب

مفوض المناهج والبرامج: ق. آلاء الحدق

مفوض الموسيقى: ق. هادي الميسي

مفوض الخدمات اللوجستية: ق. محمود اليمن

كما يتولى المفوض العام مهمة مفوض تنمية القيادات بالوكالة؛ والقائد هادي الميسي مهمة مفوض الجنوب بالوكالة؛ والقائدة آلاء الحدق مهمة مفوض جبل لبنان بالوكالة.

بدورها تقدمت الهيئة الإدارية من المجلس بالتهاني مؤكدة على ثقتها الكاملة بالقادة الأعضاء و على تقديم الدعم الكامل في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية التي تندرج تحت رؤيتها و رسالتها.