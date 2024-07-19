صادرات السلع الصينية ترتفع

ارتفعت صادرات الصين من الوقود والمعادن في حزيران بشكل كبير على أساس سنوي، في علامة أخرى على تباطؤ الطلب من قطاعي التصنيع والعقارات داخل البلاد.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس ارتفاع صادرات الديزل بنسبة 180% مقارنة بالعام السابق. فيما قفزت صادرات النحاس 187% محققة مستوى قياسي، وزادت مبيعات الألومينا 109% إلى أعلى مستوى لها منذ عامين.

وتأتي زيادة الصادرات بعدما شهد اقتصاد الصين أبطأ وتيرة نمو في خمسة أرباع سنوية. ويؤدي فشل بكين في إنعاش اقتصادها المتداعي إلى تفاقم الضفوط على الرئيس شي جين بينغ للكشف عن إجراءات لتحفيز الطلب المحلي، مع اختتام اجتماع السياسة يوم الجمعة والذي يُعقد مرتين كل عقد.