بسبب الذكاء الاصطناعي.. قراصنة يستهدفون شركة ديزني

تسرب أكثر من تيرابايت من بيانات شركة ديزني على شبكة الإنترنت بواسطة إحدى مجموعات القرصنة، وتشمل تلك البيانات معلومات تسجيل الدخول للحسابات، بجانب أكواد وصور ومعلومات عن مشاريع لم تصدر بعد، كما أشار موقع "ذا فيرج".

وقد أعلنت المجموعة المجهولة التي تطلق على نفسها اسم "نولبولج" (Nullbulge) مسؤوليتها عن عملية التسريب، وزعمت أنها تمكنت من الوصول إلى بيانات رسائل الشركة على تطبيق "سلاك" عبر جهاز حاسوب مخترق لأحد موظفي ديزني، وذكرت أنها قامت بهذا العمل بسبب ممارسات الشركة الخاطئة في عدة مجالات.

وتقول مجموعة القرصنة إن هدفها هو حماية حقوق الفنانين وتعويضهم، وصرحت لصحيفة وول ستريت جورنال أنها استهدفت شركة ديزني "بسبب كيفية تعاملها مع عقود الفنانين، ونهجها في الذكاء الاصطناعي، وتجاهلها الصارخ جدا للمستهلك".

وذكرت المجموعة على منصة إكس: "كل ما استطعنا الحصول عليه قمنا بتحميله وتجميعه"، مدعيةً أنها حصلت على "1.1 تيرابايت من الملفات ورسائل المحادثات" من نحو 10 آلاف قناة من قنوات سلاك الخاصة بشركة ديزني. وقد أكدت ديزني منذ حينها لصحيفة وول ستريت جورنال أنها "تحقق في هذا الأمر".

وكانت المجموعة قد ألمحت إلى امتلاكها للبيانات المسرّبة في 12 يوليو/تموز، أي قبل ساعات من تسريب أرشيف تطبيق "سلاك" الخاص بشركة ديزني.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الملفات تحتوي على محادثات ديزني الداخلية حول تطوير البرمجيات وعمليات التوظيف وصيانة المواقع الإلكترونية والبرامج الخاصة بالموظفين التي يعود تاريخها إلى عام 2019 على أقل تقدير.

ووفقًا لموقع "يوروغَيمر"، بدأت التفاصيل الخاصة بعمليات التعاون القادمة في مجال الألعاب والأجزاء غير المعلنة من ألعاب الفيديو -التي تم تسريبها عبر تلك الملفات- في الظهور على شبكة الإنترنت.

كان التهديد المتوقع الذي يشكله الذكاء الاصطناعي التوليدي على مصادر رزق الفنانين المحترفين أحد أبرز المخاوف التي دفعت جهود تشكيل النقابات لمصممي الرسوم المتحركة في ديزني. كما تعرّضت ديزني لانتقادات بسبب استخدامها الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج بعض الأجزاء من أعمالها الدرامية، وأفادت التقارير أنها شكّلت فريق عمل لبحث كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الترفيه الخاصة بالشركة.