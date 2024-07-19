صيدا اون لاين
ads
siteName
اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار
بقوة السلاح يسرق وينفذ العديد من العمليات... اوقفته شعبة المعلومات بعملية نوعية مايكروسوفت: أصلحنا سبب الخلل التقني الذي أصاب تطبيقات وخدمات لكن تداعياته ما زالت تؤثر على بعض المستخدمين بعد الخلل في أنظمة "مايكروسوفت"... اليكم معلومات عن النظام السحابي! غالانت: إسرائيل ستقوم بِتصفية الحساب مع كل من يمس بها الرئيس التنفيذي لشركة "كراود سترايك": العطل الذي ضرب الإنترنت تقني وليس أمنيا ونتعامل معه بكفاءة مبعوث وزير الخارجية الروسي التقى ميقاتي: لضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام

تكنولوجيا

بسبب الذكاء الاصطناعي.. قراصنة يستهدفون شركة ديزني

صيدا اون لاين

تسرب أكثر من تيرابايت من بيانات شركة ديزني على شبكة الإنترنت بواسطة إحدى مجموعات القرصنة، وتشمل تلك البيانات معلومات تسجيل الدخول للحسابات، بجانب أكواد وصور ومعلومات عن مشاريع لم تصدر بعد، كما أشار موقع "ذا فيرج".

وقد أعلنت المجموعة المجهولة التي تطلق على نفسها اسم "نولبولج" (Nullbulge) مسؤوليتها عن عملية التسريب، وزعمت أنها تمكنت من الوصول إلى بيانات رسائل الشركة على تطبيق "سلاك" عبر جهاز حاسوب مخترق لأحد موظفي ديزني، وذكرت أنها قامت بهذا العمل بسبب ممارسات الشركة الخاطئة في عدة مجالات.

وتقول مجموعة القرصنة إن هدفها هو حماية حقوق الفنانين وتعويضهم، وصرحت لصحيفة وول ستريت جورنال أنها استهدفت شركة ديزني "بسبب كيفية تعاملها مع عقود الفنانين، ونهجها في الذكاء الاصطناعي، وتجاهلها الصارخ جدا للمستهلك".

وذكرت المجموعة على منصة إكس: "كل ما استطعنا الحصول عليه قمنا بتحميله وتجميعه"، مدعيةً أنها حصلت على "1.1 تيرابايت من الملفات ورسائل المحادثات" من نحو 10 آلاف قناة من قنوات سلاك الخاصة بشركة ديزني. وقد أكدت ديزني منذ حينها لصحيفة وول ستريت جورنال أنها "تحقق في هذا الأمر".
وكانت المجموعة قد ألمحت إلى امتلاكها للبيانات المسرّبة في 12 يوليو/تموز، أي قبل ساعات من تسريب أرشيف تطبيق "سلاك" الخاص بشركة ديزني.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه الملفات تحتوي على محادثات ديزني الداخلية حول تطوير البرمجيات وعمليات التوظيف وصيانة المواقع الإلكترونية والبرامج الخاصة بالموظفين التي يعود تاريخها إلى عام 2019 على أقل تقدير.
ووفقًا لموقع "يوروغَيمر"، بدأت التفاصيل الخاصة بعمليات التعاون القادمة في مجال الألعاب والأجزاء غير المعلنة من ألعاب الفيديو -التي تم تسريبها عبر تلك الملفات- في الظهور على شبكة الإنترنت.

كان التهديد المتوقع الذي يشكله الذكاء الاصطناعي التوليدي على مصادر رزق الفنانين المحترفين أحد أبرز المخاوف التي دفعت جهود تشكيل النقابات لمصممي الرسوم المتحركة في ديزني. كما تعرّضت ديزني لانتقادات بسبب استخدامها الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج بعض الأجزاء من أعمالها الدرامية، وأفادت التقارير أنها شكّلت فريق عمل لبحث كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الترفيه الخاصة بالشركة.

اقرأ أيضا

مبعوث وزير الخارجية الروسي التقى ميقاتي: لضبط النفس تمهيدا لاحياء عملية السلام

غالانت: إسرائيل ستقوم بِتصفية الحساب مع كل من يمس بها

شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل

آخر مستجدات المجزرة الأخيرة... الجيش الاسرائيلي "يزعم" اغتيال مسؤول في قوة الرضوان! (فيديو)

مايكروسوفت: تحسن مستمر في خدماتنا مع استمرار نقلها لبنية تحتية غير متأثرة

سعد "راجع" بشكل جديد وعن طريق موسكو؟

تم نسخ الرابط