بالصور.. مصارع مزّق ثيابه تعبيرًا عن تأييده لترامب

شارك المصارع الشهير هالك هوجان، الجمعة، في اليوم الأخير من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن.

وخلال إلقاء كلمة أعرب فيها عن تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب، قام هوجان بتمزيق قميصه، وهي الحركة التي اشتهر بها خلال مباريات المصارعة، وكان من بين الحضور أبناء ترامب إيفانكا وجونيور وإريك.

وقال هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، إنه حاول باعتباره فنانا البقاء بعيدًا عن السياسة، لكن "لم يعد بإمكانه البقاء صامتا" بعد السنوات الأربع الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب، السبت، خلال فعالية انتخابية.