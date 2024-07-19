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لبنان

تحذير للبنانيين.. كيف تميز اعلانات التوظيف الوهمية؟

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"احصل على ربح سريع من الإنترنت دون أي جُهد أو تعب"، "اكسب 400$ اسبوعياً من الإنترنت" تحمل هذه العبارات خديعة تؤدي إلى استنزاف طاقتك وصرف أموالك.
يشهد العالم صعودًا غير مسبوق في حوادث النصب في التوظيف، كل حالات الاحتيال تندرج تحت مسمى العمل في شركات مربحة للغاية،وأصبح العديد من المواقع الإلكترونية الوهمية يروج لوجود وظائف لم تعلنها المؤسسات الأصلية، ولكن المواقع لجأت للإعلان عنها كوسيلة لطلب تحويل أموال لهم مقابل الحصول على الوظيفة، أو زيادة عدد زيارات الموقع.

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