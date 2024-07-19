جريح فلسطيني باطلاق نار عند المدخل الشمالي لمخيم عين الحلوة

سجل قرابة الحادية عشرة والربع من ظهر الجمعة اطلاق نار عند المدخل الشمالي لمخيم عين الحلوة لجهة المستشفى الحكومي .

وافيد لاحقاً أنه ناجم عن اقدام الفلسطيني" ف.ش." على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه سيارة أجرة من نوع "أفانزا" لحظة مرورها عند حاجز المستشفى الحكومي ما ادى لإصابة شخص كان يستقلها ويدعى" م.ك." الذي اصيب بطلقات في عدة انحاء من جسده ونقل بحالة الخطر الى مستشفى صيدا الحكومي ومنها الى احدى مستشفيات المدينة.

وعلم أن خلفيات الحادث شخصية عائلية .