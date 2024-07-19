غالانت: إسرائيل ستقوم بِتصفية الحساب مع كل من يمس بها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستقوم بتصفية الحساب مع كل من يمس إسرائيل.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف غالانت، أنه عقب حالة تقييم الوضع العملياتي لانفجار طائرة دون طيار في مدينة تل أبيب، إن إسرائيل سترد".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال الاجتماع مع رئيس الجيش الإسرائيلي هارتسي هاليفي وعدد من المسؤولين العسكريين، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستصفي حسابها مع كل من يهدد إسرائيل، أو يعرضها للخطر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يحقق في هجوم بطائرة مسيرة ضرب وسط تل أبيب، بالقرب من السفارة الأميركية"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون انطلاق صفارات الإنذار.