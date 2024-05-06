الحشرات المزعجة في الصيف: ما هي وكيف تتجنب لدغتها؟

بينما يستمتع الناس بالهواء الطلق هذا الصيف، يجب أن يتذكروا أنهم ليسوا الوحيدين الذين يستفيدون من الطقس الدافئ، الينابيع الأكثر دفئًا والصيف الأطول تعني موسمًا أطول للقراد، ربما لاحظت هذه الحشرة تزحف على ساقك أثناء المشي على العشب الطويل، والقراد، حشرة طفيلية تمتص الدماء وتنقل الأمراض من خلال نقل الدم الذي تحمله في فمها من كائن إلى آخر.

وفيما يلي، إليك ما تحتاج إلى معرفته عن حشرات القُراد: تصنف حشرة القراد ضمن مجموعة العنكبيات، ويوجد أكثر من 800 نوع منها حول العالم.

وتعد حشرات القراد بالأرجل السوداء والتي تُعرف أيضًا بقُراد الغزلان، وقُراد النجمة الوحيدة، وقراد الكلب الأمريكي. من أكثر الأنواع شيوعًا والمعروفة بأنها تلدغ الإنسان وتنقل إليه الأمراض.

وبعد أن تفقس بيضة القراد، تمر بثلاث مراحل حياتية: يرقة، ثم حورية، ثم حشرة بالغة.

ويتغذى كل من ذكور وإناث القراد على الدم عن طريق إدخال أجزاء فمها الشائكة التي تشبه القش في جلد مضيفها. ومع ذلك، فإن إناث القراد فقط هي التي تتغذى حتى تصبح محتقنة بالدم.

وتتغير هذه الحشرة بشكل كبير في الحجم والمظهر بناءً على عمرها ومقدار الدم الذي امتصّته.

ورغم وجود بعض الأشهر التي تكون فيها حشرات القراد أكثر نشاطًا، إلا أنه من الممكن أن تتعرض للدغة من قبل حشرات القراد في أي وقت من السنة. وإذا وجدت حشرة قُراد ملتصقة بك (أو بحيوانك الأليف)، يجب عليك إزالتها بحذر.

وأوضحت كايت تشابمان، وهي معلمة إرشادية وعالمة حشرات حضرية في جامعة نبراسكا - لينكولن، أن التوصية تتمثل في انتزاع القرادة باستخدام ملقاط بالقرب من جلدك قدر الإمكان، ثم سحبها مباشرةً باتجاه مستقيم، للحدّ من الأمراض المنقولة عن طريق هذه الحشرات.

وتلتقط حشرات القراد البكتيريا، والفيروسات، والكائنات الدقيقة الأخرى من دماء المضيفين المصابين، وعندما تلدغ ضحية جديدة، يمكنها نقل تلك المسببات المرضية.

وعلى سبيل المثال، غالبًا ما تتغذى يرقات وحوريات حشرات القراد بالأرجل السوداء على الفئران، والتي يمكن أن تحمل بكتيريا تُسمى بوريليا برغدورفيرية. وعندما تتغذى حشرات القراد على أحد هذه الفئران المصابة ثم تتغذى على الإنسان، فإنها يمكن أن تنقل تلك البكتيريا التي تسبب داء لايم.

وتحمل حشرات القراد الأمراض التي تُهدِّدُ الحياة، ويزداد خطر الإصابة بالعدوى كلما طالت فترة بقاء حشرات القراد على الجلد.

ورغم وجود بعض العلاجات المتاحة، إلا أن الأفضل هو تجنب لدغات حشرات القراد من البداية.

واقترحت الدراسات المتنوعة عوامل قد تلعب دورا في جذب حشرات القراد، بما في ذلك ورقة بحثية حديثة تُظهر ارتباطاً بين جذب حشرات القراد والكهرباء الساكنة في بيئة المختبر.

وبينما تنجذب حشرات القراد إلى غاز ثاني أكسيد الكربون المُزفر من قِبل الحيوانات والبشر، فإنها تميل إلى الانتظار بدلاً من البحث بنشاط عن فرائسها.

وللحماية من حشرات القراد، تمت الموافقة على طاردات الحشرات التي تحتوي على مادة "ديت"، و"إيكاريدين"، وزيت ليمون الأوكالبتوس من قبل وكالة حماية البيئة. ومع ذلك، فإن هذه المواد الكيميائية تعمل بشكل مختلف ضد حشرات القراد مقارنة بالبعوض.

وبدلاً من ذلك، توصي تشابمان بتجنب لدغات حشرات القراد عن طريق تغطية الجلد وتثبيت أسفل السراويل داخل الجوارب.

وتموت حشرات القراد أيضًا خلال نصف ساعة في مجفف ملابس، لذا قم بوضع ملابسك في مجفف ملابس فور عودتك إلى المنزل، وحتى قبل غسلها.

ويوصي الدكتور توماس ماثر، وهو أستاذ علم الحشرات في جامعة رود آيلاند، بارتداء الملابس المعالجة بالبيرميثرين، إذ تعد أكثر فعالية من البخاخات المضادة للحشرات.

واعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد يكون من المنطقي أيضًا التحقق من إمكانية إبادة حشرات القراد التي تتواجد في حديقتك الخلفية.

كيف يمكنك حماية نفسك من القراد؟

المفتاحان هما ارتداء الملابس المناسبة واستخدام المواد الطاردة للحشرات عند التواجد في المناطق التي يوجد بها القراد.

"إذا كنت تمشي في مناطق عشبية أو غابات، فارتدي سراويل طويلة وقمصانًا طويلة الأكمام، ثم قم بفحص ملابسك وجلدك بحثًا عن القراد عند عودتك،" تيموثي بروير ، طبيب الأمراض المعدية وعالم الأوبئة في جامعة كاليفورنيا. تقول لوس أنجلوس.

يوصي بارثولوماي أيضًا بارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة حتى يسهل رؤية القراد، ودس بنطالك في جواربك حتى لا تتمكن من الزحف إلى ساق بنطالك.

يقول مايكل ريسكيند، عالم الحشرات في جامعة ولاية كارولينا الشمالية: "أعتقد أن هناك القليل من الخوف من أن القراد سوف يسقط من الأشجار، وهذه ليست الطريقة التي يعمل بها القراد في معظم الأوقات". نظرًا لأنهم يبحثون عادةً عن الحيوانات الصغيرة، فغالبًا ما يتمسكون بمكان ما من الخصر إلى الأسفل ثم يزحفون للأعلى.

استخدم طاردًا مكتوبًا عليه أنه يطرد القراد، والذي يتضمن تلك التي تحتوي على مادة DEET. تحدد نسبة DEET مدة استمرارها، لذلك إذا كنت ستبقى في منزل القراد لمدة ساعة أو نحو ذلك فقط، فلا بأس باستخدام نسبة أقل، كما يقول ريسكيند. إذا كنت ستقضي وقتًا أطول في الخارج، فمن الحكمة استخدام ما يصل إلى 25 بالمائة، أو أعد استخدام المادة الطاردة. يمكن أيضًا لمبيد البيرميثرين الحشري الموجود على ملابسك أن يطرد القراد.

وقال ريسكيند: عند فحص نفسك بحثًا عن القراد، انظر حول كاحليك أو ساقيك إذا كنت قد خرجت لفترة قصيرة. ولكن إذا كنت خارج المنزل لعدة ساعات أو بضعة أيام، فمن الممكن أن يهاجروا إلى أي مكان، لذا اطلب من صديق أو أحد أفراد العائلة التحقق من ظهرك وخط شعرك أيضًا.

ماذا تفعل إذا وجدت علامة على نفسك؟

يجب عليك إزالة القراد، ولكن تأكد من إزالة الكائن الحي بأكمله، بما في ذلك أجزاء الفم. استخدم الملقط للحصول على قبضة محكمة في مكان تثبيته واسحبه للأعلى بثبات ولكن بثبات دون اهتزاز. قال بارثولوماي: لا تسحق القراد أبدًا، ولا تمسك القراد من القسم الأوسط وإلا فإنك تخاطر بضغط محتوياته مرة أخرى إلى جسمك. وقالت أيضًا إنها لا تستخدم مطلقًا الفازلين أو عود الثقاب أو أي شيء مذكور في حكايات الزوجات القدامى لإزالة القراد.

يقدم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تعليمات خطوة بخطوة، بما في ذلك Tick Bite Bot الذي يرشدك خلال عملية إزالة القراد وطلب الرعاية. بعد ذلك، قم بتنظيف منطقة اللدغة ويديك بالكحول المحمر أو الصابون والماء، كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض.

كيف تعرف أنك تعرضت للعض من القراد؟

يقول ريسكيند إنه لسوء الحظ لا توجد طريقة للتمييز بسهولة بين لدغة القراد وعضة مخلوق آخر، مثل لدغة العنكبوت أو البعوض. يقول: "الطريقة الوحيدة التي تعرف بها حقًا ما إذا كنت قد تعرضت لعضة القراد هي أن تجد القراد مغروسًا بداخلك أثناء عضك".

لكن القراد لا يعض ويهرب فقط. يستقرون للحصول على ما يكفي من الدم، ويبقى البالغون لمدة يوم أو يومين قبل أن يصبحوا محتقنين بالكامل، لذلك يجد الكثير من الناس القراد قبل أن يسقط. الحوريات أصغر بكثير - بحجم بذور الخشخاش - لذا يصعب رؤيتها وقد تسقط قبل أن تراها.

عادة ما تكون لدغة القراد عبارة عن نتوء أحمر مرتفع يشبه لدغة البعوض السيئة. إذا كان هناك طفح جلدي، فهذا يعني أنك قد أصبت بعدوى، على الرغم من أنه ليس من الممكن معرفة نوعها من خلال الطفح الجلدي وحده. يقول ريسكيند إن طفح عين الثور المميز الذي يربطه العديد من الأشخاص بمرض لايم يمكن أن يكون ناجمًا عن مسببات الأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق القراد، ولا يزال من الممكن إصابتك بمرض إذا كان الطفح الجلدي يبدو مختلفًا أو إذا لم يكن هناك طفح جلدي على الإطلاق.

ماذا يجب أن تفعل؟

يقول تيموثي فلانيجان، طبيب الأمراض المعدية في جامعة براون، إن أعراض المرض الذي ينقله القراد تشمل الحمى والصداع وآلام المفاصل والطفح الجلدي. إذا كنت تعاني من حمى أو توعك أو طفح جلدي بعد تواجدك في منطقة ينشط فيها القراد، يوصي فلانيجان وبروير بإجراء تقييم لدى طبيب الرعاية الأولية أو عيادة الرعاية العاجلة.

وقال بروير: "طالما أنك لست في حالة حرجة، فربما لا يتعين عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى". على الرغم من أنه يمكن اختبارك بحثًا عن الأمراض التي تنتقل عن طريق القراد، إلا أن الاختبارات تكتشف الأجسام المضادة، والتي قد تستغرق بضعة أسابيع لتظهر في دمك، كما يقول. "إذا كان لدينا شك معقول في الإصابة بالعدوى التي تنتقل عن طريق القراد، فسنمضي قدمًا ونعالجها. لن ننتظر عودة الاختبار."

إذا وجدت علامة محتقنة على جسدك كانت موجودة منذ فترة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض. إذا كان القراد ذو الأرجل السوداء، يمكنك رؤية الطبيب للحصول على الدوكسيسيكلين، وهو مضاد حيوي يمكن أن يساعد في منع مرض لايم من التطور أو علاجه بعد تطوره، كما يقول بروير وفلانيجان. يتم أيضًا علاج العديد من الأمراض الأخرى التي ينقلها القراد والتي تسببها البكتيريا باستخدام الدوكسيسيكلين أيضًا، لكن الأمراض الطفيلية، مثل داء البابسيات ، قد تتطلب علاجًا مختلفًا ، والأمراض الفيروسية ، مثل فيروس هارتلاند أو حمى قراد كولورادو ، ليس لها أي علاج بخلاف الرعاية الداعمة.

إذا احتفظت بالقراد بعد إزالته، أشار فلانيجان إلى أن العديد من الشركات ستختبره بحثًا عن مسببات الأمراض. على الرغم من ذلك، لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بخدمات الاختبار هذه نظرًا لأن الدليل على وجود العامل الممرض لا يضمن إصابتك بالعدوى. لكن بعض الأشخاص يريدون معرفة المخاطر التي يتعرضون لها، وإذا ظهرت الأعراض، يمكنك إخبار طبيبك بالنتائج.