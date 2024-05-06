إذا كنت تشعر بالتعب غير المبرر: احذر من ضغط الدم

يمكن أن يكون النعاس أو التعب المفرط أثناء النهار أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم، وقد ثبت أنه علامة تحذير محتملة لأحداث القلب، ومع ذلك، يمكن أن يكون مرتبطًا بعوامل مساهمة أخرى، مثل الحالات الصحية الأخرى. ويمكن أيضًا ربط ارتفاع ضغط الدم بالتعب بطرق أخرى، مثل اضطرابات النوم.

اتناول اليكم العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والشعور بالتعب. سوف تتعلم أيضًا متى يجب عليك رؤية مقدم الرعاية الصحية لهذه الأعراض وكيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والإرهاق المرتبط به.

ما هو ضغط الدم الطبيعي؟

تتضمن قراءة ضغط الدم رقمين: الضغط الانقباضي، ضغط الدم (الرقم العلوي) يقيس الضغط عندما يدفع القلب الدم إلى الشرايين، الانبساطي ضغط الدم (الرقم السفلي) هو قياس الضغط في الشرايين بين نبضات القلب.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، يبلغ ضغط الدم الطبيعي 120 ملم زئبقي للضغط الانقباضي و80 ملم زئبق للضغط الانبساطي، وعادةً ما يتم التحدث به على أنه "120 على 80". يتم تعريف ارتفاع ضغط الدم من خلال المراحل التالية:

مرحلة ارتفاع ضغط الدم

- طبيعي 120/80 ملم زئبق أو أقل

- مرتفعة 120-129 ملم زئبقي/80 ملم زئبق أو أقل

- ارتفاع ضغط الدم المرحلة الأولى (معتدل) 130-139 ملم زئبق الانقباضي أو الانبساطي 80-89 ملم زئبق

- ارتفاع ضغط الدم المرحلة الثانية (معتدل) 140/90 ملم زئبق أو أعلى

- أزمة ارتفاع ضغط الدم (اطلب الرعاية الطارئة) 120/180ملم زئبق أو أعلى

هل ارتفاع ضغط الدم يجعلك متعبا؟

من الممكن أن يجعلك ارتفاع ضغط الدم متعبًا، لكنه ليس علامة موثوقة على الحالة. ارتفاع ضغط الدم عادة لا يسبب أي أعراض جسدية. الطريقة الوحيدة لمعرفة أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياسه من قبل مقدم الرعاية الصحية. يمكن لبعض أجهزة التتبع الصحي أن تخبرك أيضًا إذا كان ضغط دمك مرتفعًا.

يعاني بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم من التعب الذي قد يكون مرتبطًا بالحالة نفسها أو بأسباب أخرى. إذا ترك دون علاج، فإن الضغط المرتفع على جدران الأوعية الدموية يمكن أن يسبب ضررا ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الكلى.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وتشعر بالتعب، فغالبًا ما يكون ذلك بسبب عوامل أخرى مساهمة.

نمط الحياة

يتأثر ضغط دمك بنظامك الغذائي وحالة شرب الماء، بالإضافة إلى جوانب أخرى من نمط حياتك. على سبيل المثال:

إن عدم شرب كمية كافية من الماء، وشرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتناول نظام غذائي غني بالملح يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم وكذلك التعب.

ترتبط زيادة الوزن أو السمنة أيضًا بارتفاع ضغط الدم. إن عدم الحصول على وزن يدعم صحتك يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق.

إن الجلوس أو عدم ممارسة الكثير من التمارين الرياضية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم. إذا لم تكن في حالة بدنية، فقد لا يكون لديك قدر كبير من القدرة على التحمل وقد تشعر بمزيد من التعب حتى عندما تقوم فقط بأنشطتك اليومية المعتادة.

التدخين أو تعاطي الكحول أو تعاطي المخدرات الأخرى يمكن أن يؤثر أيضًا على ضغط الدم ويجعله أعلى من الطبيعي. هذه المواد يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب أيضًا.

ضغط

يسبب التوتر تغيرات هرمونية معروفة بأنها ترفع ضغط الدم. إذا كان التوتر مستمرًا (مزمنًا)، فقد يساهم في تطور ارتفاع ضغط الدم أو تفاقم ارتفاع ضغط الدم الموجود. كما يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على صحتك بطرق أخرى يمكن أن تساهم في الشعور بالتعب.

على سبيل المثال، تفيد جمعية علم النفس الأمريكية (APA) أن الإجهاد المزمن يمكن أن يعطل أنماط النوم، ويؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني، ويغير كيمياء الدماغ - وكل التغييرات التي يمكن أن تؤدي إلى التعب.

اضطرابات النوم

توقف التنفس أثناء النوم هي حالة تؤدي إلى توقف الشخص عن التنفس بشكل متكرر أثناء نومه. يعاني حوالي 26% من البالغين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا من انقطاع التنفس أثناء النوم. 7 تبين أن انقطاع التنفس أثناء النوم يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، كما يسبب النعاس أو التعب أثناء النهار.

العلاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم ليست مفهومة تمامًا، ولكن يُعتقد أن الحالة قد تنشط نظام الاستجابة للضغط في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، فإن علاجه باستخدام جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) الذي ترتديه أثناء النوم قد يساعد أيضًا في إدارة ضغط الدم لديك.

الحالات الصحية المزمنة

يمكن أيضًا أن يرتبط ارتفاع ضغط الدم والتعب (معًا أو بمفردهما) بحالة طبية مزمنة. إذا كنت تعرف بالفعل أنك مصاب به، فقد تجد أن إدارة الحالة يساعد في علاج هذه الأعراض. إذا لم يتم تشخيصك ولكن لديك هذه الأعراض، فقد يرغب مقدم الخدمة في معرفة ما إذا كان لديك أحد هذه الحالات (أو غيرها).

عض الحالات الشائعة التي يمكن أن تسبب تغيرات في ضغط الدم و/أو الشعور بالتعب تشمل:

أمراض المناعة الذاتية (مثل مرض السكري من النوع الأول، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتصلب المتعدد)

فشل كلوي مزمن

مرض قلبي

حالات الغدة الدرقية

حالات الصحة العقلية (مثل القلق)

ارتفاع ضغط الدم الأساسي

يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم ولا يعرف السبب. يطلق مقدمو الخدمة على هذا "ارتفاع ضغط الدم الأساسي" وغالبًا ما ينتشر في العائلات. على الرغم من أن السبب الدقيق غير معروف، إلا أن إجراء تغييرات في نمط الحياة وتناول الدواء (إذا لزم الأمر) يمكن أن يعالج الحالة عادةً.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم غير المعالج

إذا لم يتم تشخيص ارتفاع ضغط الدم أو السيطرة عليه، فإن الضغط على جدران الأوعية الدموية يمكن أن يسبب الضرر. يمكن أن يكون التعب أحد الأعراض المبكرة للضرر، والذي قد يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية خطيرة مثل:

سكتة دماغية

مرض كلوي

تلف العين

فشل القلب الاحتقاني

نوبة قلبية

تمدد الأوعية الدموية

الخرف الوعائي

مضاعفات الحمل

كيفية علاج ارتفاع ضغط الدم

الخطوة الأولى لعلاج ارتفاع ضغط الدم هي معرفة السبب. في بعض الأحيان، هناك العديد من العوامل التي تساهم في ارتفاع ضغط الدم والتي يجب معالجتها.

يمكن لبعض الأشخاص خفض ضغط الدم عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة مثل فقدان الوزن وممارسة الرياضة وتغيير نظامهم الغذائي (على سبيل المثال، التقليل من تناول الكافيين والملح). ويحتاج أشخاص آخرون إلى تناول الأدوية للمساعدة في خفض ضغط الدم لديهم والسيطرة عليه.

هل يمكن لأدوية ضغط الدم أن تجعلني متعبًا؟

إذا تم تشخيص ارتفاع ضغط الدم لديك، فمن المرجح أن يصف مقدمو الرعاية الصحية أدوية للمساعدة في إدارة حالتك. كما أنها قد تشجع على تغيير نمط الحياة الصحي.

التعب هو أحد الآثار الجانبية الشائعة المرتبطة ببعض أدوية ضغط الدم، مثل حاصرات بيتا. وذلك لأن بعض الأدوية تعمل عن طريق جعل القلب ينبض بشكل أبطأ، مما يؤدي إلى إبطاء تدفق الأكسجين والمواد المغذية المنشطة إلى أنسجة الجسم.

متى ترى مقدم الخدمة

يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم "القاتل الصامت" لأن الكثير من الناس لا يعرفون أنهم مصابون بهذه الحالة لأنه لا تظهر عليهم أي أعراض.

أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي فحصه بانتظام خلال مواعيد الرعاية الصحية الروتينية. إذا كان لديك تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم أو كنت معرضًا لخطر أكبر، فقد ترغب في استخدام جهاز مراقبة ضغط الدم في المنزل أو جهاز تتبع.

إذا كنت تشعر بالتعب المستمر أو الإرهاق الذي تعتقد أنه قد يكون مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم أو الدواء، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

اطلب العناية الطبية الفورية إذا كان التعب يزداد سوءًا أو إذا كنت تعاني أيضًا من أعراض جسدية أخرى، بما في ذلك:

بقع الدم في العيون

نزيف في الأنف

دوخة

تدفق مائي – صرف

ألم صدر

وقاية

هناك عدد من استراتيجيات نمط الحياة المعروفة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك ما يلي:

- الإقلاع عن التدخين أو تجنبه

- تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا (على سبيل المثال، مع الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة الغنية بمضادات الأكسدة)

- قلل من تناول الصوديوم (الملح).

- إدارة مستويات التوتر لديك

- الوصول إلى الوزن الذي يدعم صحتك والحفاظ عليه

- تمارين بانتظام

من المهم الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك قبل إجراء أي تغييرات مهمة في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة. يمكنهم تقديم النصح لك بشأن السلامة بناءً على ظروفك ومساعدتك في وضع خطة مناسبة لك.

لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أعراضًا عادةً، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالتعب. من المرجح أن يكون التعب أحد الآثار الجانبية للأدوية الخافضة لضغط الدم، والحالات الصحية الأخرى المرتبطة بارتفاع ضغط الدم، مثل الإجهاد أو انقطاع التنفس أثناء النوم. مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك أمراض القلب، يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب أيضًا.

إذا كنت تشعر بالتعب وتعتقد أنه قد يكون مرتبطًا بضغط دمك، فأخبر مقدم الخدمة الخاص بك. يمكنهم فحص ضغط دمك والتوصية بالعلاجات للمساعدة في التأكد من بقائه في مستوى صحي.