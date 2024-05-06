لماذا يصاب بعض الأطفال بانهيار ما بعد المدرسة؟

ليس من غير المألوف أن يذهب الطفل إلى المدرسة بمزاج جيد، ويبدو جيدًا تمامًا طوال اليوم، ثم يعود إلى المنزل وينهار، الصراخ والأنين والبكاء، إنه مثل طفل مختلف تمامًا، لماذا ينهار الأطفال الذين أمضوا يومًا جيدًا في المدرسة عندما يعودون إلى المنزل؟ وفي كثير من الأحيان، يكون السبب بسيطًا، يتم القضاء على الأطفال، ويمكن أن يكون المنزل مكانًا آمنًا لفقدهم. تعرف على المزيد حول سبب انهيار الأطفال بعد المدرسة.

يعد التواجد في المدرسة طوال اليوم، سواء شخصيًا أو افتراضيًا، أمرًا متعبًا للعديد من الأطفال. بالنسبة للبعض، الأمر مرهق تمامًا.

يقضي الأطفال اليوم كله في محاولة الجلوس والتركيز والإجابة على الأسئلة والقيام بالواجبات المدرسية. بالإضافة إلى أن هناك قواعد وإجراءات يجب وضعها في الاعتبار. وعليهم أن يحاولوا الانسجام مع الأطفال الآخرين.

لا يتمتع الأطفال دائمًا بمهارات ضبط النفس والتكيف لإدارة هذا التوتر. يكتسب البعض هذه المهارات بمجرد مشاهدة الآخرين وهم يصممونها. لكن العديد من الأطفال وخاصة أولئك الذين يتعلمون ويفكرون بشكل مختلف يحتاجون إلى التعليم.

وقد يكونون أكثر حساسية من غيرهم لمتطلبات المدرسة. أو ربما يعانون من الرياضيات أو القراءة أو الكتابة. بحلول نهاية اليوم، لن يكون لديهم أي طاقة متبقية لإخفاء مشاعرهم. وقد لا يعرفون حتى أنهم مرهقون.

هذا الوضع ليس سيئا كله. من الجيد أن يشعر الأطفال بالأمان للتعبير عن أنفسهم في المنزل. إنهم يثقون في أن الناس هناك سيحبونهم ويساعدونهم على تعلم الهدوء بغض النظر عن الطريقة التي يتصرفون بها.

هل الانهيارات بعد المدرسة شائعة؟

نعم. على الرغم من أنه ليس كل طفل يفعل ذلك، لاحظت مرة كنت متواجد عند عائلة لديهم خمسة أطفال، ثلاثة فعل ذلك، واثنان لم يفعلون ذلك، فمن المؤكد أن هذا لا يدعو للقلق. إن عودة الأطفال، وخاصة الصغار منهم، إلى المنزل من المدرسة مرهقين وغريبي الأطوار ليس بالأمر الجديد، طالما أن السلوك ليس "غير آمن أو متطرف أو مفاجئ ومزاجي غير عادي بالنسبة لطفلك"، فهو ليس كذلك مدعاة للقلق.

أضيف لك معلومة لا يحتاج كل طفل إلى نفس "التحرر" بعد المدرسة، ولكن من الطبيعي أن يعاني الأطفال من شيء من الانهيار بعد يوم طويل ومرهق.

لماذا يحدث انهيار ضبط النفس بعد المدرسة؟

يعد انهيار ضبط النفس بعد المدرسة بمثابة إطلاق عاطفي. يجب على الأطفال إظهار ضبط النفس طوال اليوم، والالتزام بالقواعد، والاستماع إلى توجيهات معلمهم، والجلوس بهدوء، وعدم الإزعاج في الفصل. ومن المفهوم أنهم ربما يكونون قد استهلكوا طاقتهم العاطفية والجسدية التي يحتاجون إلى إطلاقها. بمجرد وصول الطفل إلى مكان آمن، فإنه يطلق المشاعر الحقيقية التي كان يحملها طوال اليوم، فقاعة من الطاقة المكبوتة تنفجر. يصبح بعض الأطفال متذمرين أو بكاء، بينما قد يصرخ آخرون أو يرمون الأشياء. قد يتصرف الأطفال الأكبر سنًا بطريقة وقحة أو غير محترمة تجاهك ومع الآخرين.

في حين أن انهيار ضبط النفس بعد المدرسة يمكن أن يؤثر على جميع الأطفال، إلا أنه أكثر شيوعًا بين الأطفال الحساسين والشديدين، والأطفال الذين يعانون من التعلم أو التنشئة الاجتماعية. يمكن لعوامل مثل التعب والجوع والإفراط في التحفيز والمرض أن تؤدي أيضًا إلى انهيار ضبط النفس بعد المدرسة.

وهو أكثر شيوعًا في الأوقات التي يتكيف فيها الأطفال مع التغييرات في بيئتهم أو جدولهم الزمني، مثل العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية. عندما يبدأ الطفل في التأقلم مع جدوله الزمني وروتين، قد يحدث انهيار ضبط النفس بعد المدرسة بشكل أقل في كثير من الأحيان.

نصائح للتعامل مع الانهيار بعد المدرسة

افهم مدى صعوبة بالنسبة لبعض الأطفال

الأطفال يمكن أن يشعروا بالإرهاق العاطفي والجسدي والعقلي في نهاية اليوم الدراسي. لقد كانوا يحاولون إدارة مزيج من الأشياء مثل التعلم والتوقعات الاجتماعية ووعيهم الاجتماعي المتزايد وجميع التعليقات التي يتلقونها من المعلمين والأقران.

"عندما يخرجون من تلك البيئة، يتم تحرير صمام الضغط. إذا شعر الأطفال بالأمان للتعبير عن أنفسهم، فسوف يفعلون ذلك!"

يمكن أيضًا أن يشكل الانتقال من المدرسة إلى المنزل تحديًا بالنسبة لبعض الأطفال: "قد يواجه بعض الأطفال صعوبة في الانفصال عن والديهم. إنه أمر مريح عندما يرونهم، لأن والديهم أو مقدم الرعاية لهم يمثلون مستوى من الأمان، لكنهم محبطون في نفس الوقت - فالطفل يريدهم ولكنه يجد التواصل صعبًا في تلك اللحظة. إنه لم شمل إيجابي ولكنه أيضًا عاطفي حقًا ويمكن أن يكون من الصعب على بعض الأطفال توجيهه.

دعهم يحصلون على وقت لتخفيف الضغط

التفكير فيما يحتاجه طفلك عندما يخرج من المدرسة.

"هل يحتاجون إلى الذهاب والركض حول ساحة المدرسة عدة مرات وتركها قليلاً قبل العودة إلى المنزل؟ هل يحتاجون إلى الحركة أم أنهم بحاجة إلى وجبة خفيفة صحية؟ أو قضاء وقت هادئ بمفردهم بدون موسيقى أو عدم الدردشة على الطريق إلى المنزل في السيارة أو الحافلة؟"

سيكون الأمر مختلفًا بالنسبة للأطفال المختلفين، لكن الدكتور موسى يقترح محاولة التزام الهدوء أثناء المشي أو العودة إلى المنزل.

استمع إليهم وساعدهم على الشعور بأنه مسموع

"كن متفهمًا لمشاعرهم - ساعدهم على الشعور بالاستماع إليهم إذا أرادوا التحدث عما حدث، أو إذا كانوا غاضبين."

"يمكنك أن تقول "أستطيع أن أرى أنك تصرخ. أستطيع أن أرى أنك تريد أن تكون بصوت عالٍ حقًا، ربما دعنا نذهب إلى الحديقة في طريقنا إلى المنزل". تأكد من صحة ما يشعرون به بدلاً من محاولة السيطرة عليه. إذا كانوا غير مهذبين في هذه اللحظة، عد إلى ذلك لاحقًا - فالحديث في تلك اللحظة لن يساعد.

"ساعدهم على الشعور بالاستماع والاحترام وإقامة تواصل حقيقي."

اطلب المساعدة إذا كنت تعتقد أن طفلك يحتاج إليها

طفلك قد ينزعج أيضًا عند خروجه من المدرسة إذا كانت هناك أية صعوبات في ذلك اليوم لم تتم معالجتها، أو حدث شيء لم يتم حله.

إذا تغير سلوك طفلك بعد المدرسة أو كان مختلفًا عما هو معتاد بالنسبة له، فحاول معرفة ما إذا كانت هناك أشياء تحدث خلال اليوم الدراسي تؤثر عليه.

"فكر فيما إذا كنت بحاجة إلى كتاب للتواصل بين المنزل والمدرسة، حتى تعرف ما إذا كان ما يحدث في المدرسة يمكن أن يؤدي إلى ما يحدث في المنزل. يمكن للمعلومات الواردة من المدرسة أن تساعد أولياء الأمور في معرفة كيفية التعامل مع الموقف وما إذا كان هناك شيء يحتاج إلى حل.

خصص وقتًا للاتصال

يعد الاتصال طريقة رائعة ليعرف طفلك أنه محبوب وأنك موجود من أجله، مهما كان الأمر. يمكن أن يكون ذلك من خلال الاستلقاء في السرير، أو قراءة كتاب معًا، أو ممارسة لعبة سريعة، أو مجرد الدردشة.