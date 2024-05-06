بعد إعلان إصابته بالمرض الخبيث.. محمد عبده يكشف نوع السرطان المُصاب به (فيديو)

كشف الفنان السعودي محمد عبده نوع المرض الخبيث الذي ألمّ به، لافتاً إلى أنه يأخذ حقنة كل ثلاثة أشهر ، وقد تحسنت حالته عن السابق.

فقد طمأن فنان العرب في تسجيل صوتي محبيه أنه في حالة صحية جيدة، مشيراً إلى أن رسالته إلى الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن قبل وفاته كانت مواساة.

سرطان البروستاتا

وأضاف محمد عبده لقناة "روتانا موسيقى" تفاصيل حالته الصحية، كاشفاً أنه كان مصاباً بسرطان في البروستاتا، مبيناً أن الأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وأنه يأخذ حقنة كل 3 أشهر، وبعد ذلك يومين يأخذ الكورس الثاني.

كما تابع قائلاً: "أجريت فحوصات ونتيجتها هذه المرة الحمد لله طيبة، وإنزيم السرطان بينزل الحمد لله كثيرا، وأبشركم الحمد لله أنا بصحة طيبة، وهذا عارض من الله سبحانه وتعالى، ودعاؤكم عامل من عوامل الشفاء".