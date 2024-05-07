"حدث قاسٍ جداً" نفذه "حزب الله".. إسرائيليون يعترفون بخطورته!

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، الضوء على الهجوم الجويّ الذي نفذه "حزب الله" ضد مستوطنة المطلة، إذ قصفها بواسطة طائرات إنقضاضية مفخخة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أنَّ ما حصل في المطلة ظهر اليوم هو حادث أمني صعب للغاية ويخضع لرقابة عسكرية مشددة منذ عدة ساعات.

وأشارت إلى أن ما يبدو هو أن ما حدث في المستوطنة هو واحد من أصعب الأحداث في الشمال منذ اندلاع الحرب، ومن غير المعروف متى كانت آخر مرة حدثت فيها مثل هذه الرقابة الصارمة على حدث أمني.

بدورها، رأت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ "حزب الله يتابع كل ما يجري في الشمال ولا شيء يخفى عن عيونه شيء، وهذه هي المشكلة الأكبر التي يواجهها الجيش الإسرائيلي في هذه الأيام".

وقال مراسل القناة روبي همرشلاغ إن "الكثير من المسيّرات التابعة لحزب الله تنجح في اختراق الحدود وتتابع قوات الجيش وتعرف تقريباً أين توجد كل قوة"، وأضاف: "هكذا رأينا استهداف الجنود في عرب العرامشة في الماضي، وأيضاً في تلة راميم، وفي الكثير من الأماكن الإضافية، واليوم الحادثة معقدة جداً في المطلة".

وبالتوازي مع ما قاله الإسرائيليون، نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"مقطع فيديو يتضمّن معلومات عن الوحدة العسكريّة التابعة للجيش الإسرائيلي التي استهدفها اليوم في المطلة.

وتُظهِر مشاهدُ الاستطلاع الجويّ التحديدَ النقطويّ للهدف، وهو "موقف ناحل عيون" الواقع ضمن منطقة خلفية منخفضة ومحجوبة عن الرؤية، لوجوده وسط بيئة حرجية كثيفة، وتتموضع فيه وحدة من قوة الاستطلاع التابعة للواء "حيتسي هاإيش 551 – فرقة 98"، والتي تعمل في إطار مهام الرصد الحربي، وفصيل مدفعية "هاون" سجّل نشاطاً أثناء معركة طوفان الأقصى.

⭕️بالفيديو | بطاقة هدف | تموضع وحدة عسكريّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي استُهدِفَت بمسيّرات إنقضاضيّة في مستوطنة المطلّة شمال فلسطين المحتلّة pic.twitter.com/e6Dt8XA9ks — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 6, 2024