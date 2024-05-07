تزيد الوزن... 4 عادات خاطئة لا تفعلها في الصيف

زيادة الوزن من المشكلات المحتملة خلال فصل الصيف، وعادةً ما يرجع السبب إلى الممارسات الخاطئة التي يعتاد الكثير من الأشخاص على فعلها يوميًا.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العادات الخاطئة التي تزيد الوزن في الصيف، وفقًا لموقع "Business Insider".

1- تناول المشروبات السكرية

يحرص معظم الأشخاص على تناول المشروبات السكرية الباردة في الصيف، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، للشعور بالانتعاش والتغلب على الطقس الحار.

وتناول المشروبات السكرية من العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، لارتفاع سعراتها الحرارية واحتوائها على نسبة عالية من السكريات.

لذلك يُنصح بتجنب هذه المشروبات وتناول الماء بدلًا منها.

2- تناول الوجبات السريعة

يرتبط فصل الصيف بالنزهات، التي تشتهر بالوجبات السريعة المؤدية لزيادة الوزن، نظرًَا لسعراتها الحرارية المرتفعة وغناها بالدهون المشبعة والمتحولة.

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3- قلة النوم

السهر لساعات متأخرة ليلًا من العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن في الصيف، لأن قلة النوم تتسبب في إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى تخزين الدهون بالجسم.

4- تناول المثلجات

يجب تجنب الآيس كريم أو التقليل من تناوله في الصيف، لأن الإفراط فيه يسبب زيادة الوزن، لأن الجسم يستهلك الكثير من السكريات والدهون والسعرات الحرارية عند استهلاك المثلجات.