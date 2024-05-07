بعد محاولته الهروب إلى سوريا... إلقاء القبض على قاتل الشابة زينب معتوق

تم إلقاء القبض على السوري خلف برغش، الذي توارى عن الأنظار منذ السبت الماضي،بعد محاولته الهروب إلى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي البري مع سوريا ، وبينما كان برغش تجاوز جميع الحواجز الأمنية ، دخل مركز دائرة الهجرة والجوازات التابع للأمن العام اللبناني في المصنع ، اكتشف أمره العنصر الأمني ، لكن برغش كان أسرع وفر سريعاً من داخل المركز محاولا الاختباء في أحد الحضائر القريبة من المركز ، ضرب الأمن العام طوقاً أمنياً وتم القبض عليه ، وأحيل إلى القضاء المختص. وهو المشتبه الرئيسي بقتل الشابة اللبنانية زينب معتوق، الذي كان يعمل عامل للنظافة بفندق Universel Residence الذي كانت تعمل فيه المغدورة بمنطقة الروشة المطلة على البحر في بيروت.

وزينب عبدو معتوق، بقيت على قيد الحياة داخل مخزن الفندق لبعض الوقت قبل أن يكتشف أمرها عاملون في الفندق، فتم نقلها إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بحالة حرجة، لكنها فارقت الحياة، أما عن سبب الجريمة، فرجّحت المعلومات المتوافرة أن يكون مرتبطا باكتشاف معتوق لما أقدم عليه برغش داخل الفندق، ما دفعه إلى قتلها، كي لا تكشف سره.