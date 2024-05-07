السفير دبور يستقبل رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع.

وجرى خلال اللقاء استعراض لاخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وبخاصة العدوان الاسرائيلي المستمر على شعبنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتأكيد على وقف حرب الابادة التي تشنها حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

كما تم البحث في العلاقات الاخوية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني في مدينة صيدا والجوار والعمل على تعزيزها وتطويرها والاشادة بنموذج الاخوة والتعاون بين مدينة صيدا ومخيمي عين الحلوة والمية ومية.

بدوره، اكد السفير دبور للدكتور بديع ان امن واستقرار المخيمات الفلسطينية ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية وواجب اخلاقي وطني ومسؤولية مشتركة يتحملها كافة مكونات النسيج الوطني الفلسطيني، وتفرضه على الجميع أواصر الأُخوة الفلسطينية التي تجمعنا ومشتركات المعاناة ووحدة الهدف والمصير المشترك، والتأكيد على رفض ومواجهة أي مشاريع واجندات تستهدف مخيماتنا وتجمعاتنا.