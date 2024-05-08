جبهة الجنوب مشتعلة ليلاً.. سلسلة غارات على عيترون وعيتا الشعب

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا واسعا يستهدف فيه عددا من البلدات في القطاعين الاوسط والشرقي وقد استهدف مدينة الخيام بغارتين في منطقة وادي العصافير كما أغار على بلدتي حولا و كفركلا.

كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي بلدة مارون الراس بسلسلة غارات كما اغار الطيران المعادي على بلدتي عيترون وعيتا الشعب وحولا.

وصليات صاروخية متتالية من لبنان بإتجاه الأراضي المحتلة المقابلة للقطاع الأوسط وتفعيل لصافرات الإنذار في المستعمرات و وصواريخ القبة الحديدية.