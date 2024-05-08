استقرار في الطقس والحرارة تُلامس عتبة الـ33 درجة جنوبًا..

تسيطر على لبنان أجواء مستقرّة في الايام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة لتلامس الـ33 درجة جنوبًا يومي الخميس والجمعة، نتيجة تدفق تيارات شرقية حارة فوق منطقتنا، ليعود الطقس ويتقلّب يوم الاحد والاثنين، مع امطار محلية غير شاملة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠ متر

- الجوّ : مشمس

- الرياح : شرقية ليلاً شمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٩ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٤٠ و ٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الخميس : غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٣٠ ساحلا (جنوباً) وبين ١١ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا احياناً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الجمعة : حار غائم جزئيا بسحب عالية ومغبر والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٥ ساحلا (جنوباً) وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية نهارا احياناً ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س