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القاضي السغبيني سيدّعي في الساعات المقبلة على عدد من أفراد "عصابة التيكتوكرز" المتورطين بأعمال تطال القُصّر

صيدا اون لاين

أفادت " الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني سيدّعي في الساعات القليلة المقبلة على عدد من أفراد "عصابة التيكتوكرز " المتورطين بأعمال جرمية تطال القُصّر والأحداث في لبنان والخارج، وقد ناهزَ عدد هؤلاء المتورطين 30، من بينهم 10 موقوفين ثَبُت تورطهم في الأفعال الجرمية.
وكان القاضي السغبيني قد سطّر كتباً الى الإنتربول ( المنظمة الدولية للشرطة الجنائية) من أجل التعاون مع لبنان لإلقاء القبض على الأشخاص الذين يُشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم والمنتشرين في عدد من الدول، علماً أن الصلاحية المكانية والمعنوية تعود للقضاء اللبناني في متابعة هذا الملف، فيما تستمر التحقيقات الأولية التي يجريها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي.

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