معركة الدفاع عن اللقب للرياضي... هايك قيوكشيان: إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا!

يتواجه كلّ من بطل لبنان نادي الرياضي بيروت وبطل إيران غورغان على لقب بطولة غرب آسيا في كرة السلة "وصل" للموسم الثاني على التوالي.

وبعد خسارة النادي الأصفر في طهران وتعادل السلسلة النهائية 1-1، يتطلع الرياضي للفوز اليوم على أرضية ملعب نهاد نوفل في ذوق مكايل الساعة 9:45 مساء.

وسيشارك من ناحية الرياضي اللاعب ثون مايكر إلى جانب كلّ من جوناثون سيمونز والبوسني علم الدين كيكانوفيتش.

وسيقوم المدرب أحمد فرّان ورجاله بالدفاع عن لقب بطل غرب آسيا للموسم الثاني على التوالي، وهذا ما أكّده اللاعب هايك قيوكشيان حين أعلن أن: "هذه هي المباريات التي نلعب من أجلها، ونحن نحب لعب هذا النوع من المباريات مع هذا القدر من الضغط، إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا".

ويشار إلى أنَّ جميع اللبنانيين وخصوصًا جماهير النادي الرياضي يرغبون في تكرار الإنتصار والإحتفال في لبنان، حيث أكد اللعب هايك أنَّه، "سيكون هناك حشد كبير إلى جانبنا، ونحن نتطلع إلى ذلك".

وبانتظار من سيتوّج اليوم بطلًا على منطقة غرب آسيا، لا بد من الإشارة إلى أن كلّ من الرياضي بيروت، غورغان الإيراني ونادي الحكمة ضمنوا تأهلهم إلى Final 8 بطولة "وصل" إلى جانب كلّ من الكويت الكويتي، المنامة البحريني وكاظمة الكويتي عن منطقة الخليج العربي.