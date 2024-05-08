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البرلمان الاوروبي وافق على طلب ميقاتي بتخصيص الاموال لدعم لبنان

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Elnashra news

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "البرلمان الاوروبي وافق على طلب ميقاتي بتخصيص الاموال لدعم لبنان وبناه التحتية على اعتبار انه يستضيف أكثر من مليون ونصف نازح".

وكشفت المعلومات، أن "ميقاتي اشترط ان يمر التمويل عبر الحكومة اللبنانية بعدما كانت مؤتمرات بروكسيل توصي بإقرار المساعدات المالية بشكل مباشر الى اللاجئين".

وأضافت "بكركي تستضيف غدا الخميس اجتماعا للمؤسسات المارونية وشخصيات مستقلة لمناقشة ازمة النازحين السوريين على ان يحضرها وزير الشؤون الاجتماعية لعرض خطة اعادة النازحين".

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