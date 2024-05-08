إسرائيل تحذر أمريكا: وقف الأسلحة قد يؤدي إلى تخريب محادثات الرهائن

تواجه العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة توترًا متجددًا، حيث أثار قرار إدارة بايدن بوقف شحنة الأسلحة إلى إسرائيل إحباطًا عميقًا داخل حكومة نتنياهو.

ووفقا لأكسيوس، أدى تجميد شحنات الأسلحة، الذي أعلن عنه موقع “واللا” لأول مرة، إلى تفاقم التوترات القائمة بين الحليفين، حيث أعربت إسرائيل عن خيبة أملها ليس فقط بسبب التعليق ولكن أيضًا بسبب تسرب المعلومات إلى وسائل الإعلام. وقد نقل كبار المسؤولين الإسرائيليين مخاوفهم إلى نظرائهم الأمريكيين، مؤكدين أن هذه الخطوة يمكن أن تقوض الجهود المبذولة لتأمين صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.

وينظر المسؤولون الأمريكيون إلى القرار غير المسبوق الذي اتخذته إدارة بايدن بتعليق شحنة الأسلحة على أنه إشارة إلى قلقهم بشأن إمكانية شن عملية برية في رفح بغزة. وتؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات التي ظلت تختمر منذ أشهر، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات المتعلقة بالنزاع في غزة.

وتتفاقم مخاوف إسرائيل بسبب المخاوف من أن الضغط الأمريكي على إسرائيل قد يشجع حماس ويعوق التقدم في المفاوضات. ولقد نقل المسؤولون الإسرائيليون رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة مفادها أن التركيز لابد وأن ينصب على الضغط على حماس، وليس إسرائيل، وأن إسرائيل تتوقع دعماً لا يتزعزع من حليفتها في حربها ضد حماس.

ويتطور الوضع على خلفية تصاعد التوترات في رفح، حيث سيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر وسط مخاوف بشأن سلامة المدنيين. وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة تعيد تقييم شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء أحداث رفح، مؤكدا معارضة واشنطن للأعمال التي لا تعطي الأولوية لسلامة المدنيين الفلسطينيين.