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عرض بـ"آلاف الدولارات" من "ميتا" لمستخدمي "ثريدز".. هذه تفاصيله

ثريدز
ثريدز

أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية عن إطلاقها برنامج مكافآت سخي لزيادة التفاعل على منصتها الجديدة "ثريدز".

وأشارت "ميتا" في إعلانها الرسمي إلى أنها ستقدم مكافآت للمبدعين ومنشئي المحتوى بآلاف الدولارات، مقابل مشاركاتهم في "ثريدز".

وأوضحت صفحة دعم "إنستجرام" تفاصيل برنامج المكافآت الجديد، الذي لم تعلن عنه ميتا رسميًّا بعد، والذي ينص على أنه يمكن لمنشئي المحتوى كسب المال "بناءً على أداء منشورات المواضيع الخاصة بك" أو "عدد المشاركات التي تنشئها".

ويبدو أن الشروط المحددة للمكافآت مخصصة لكل منشئ؛ حيث تشير الشركة إلى أن "تفاصيل برنامج المكافآت قد تختلف حسب المشارك".

ويبدو أن البرنامج عبارة عن جهد جديد من ميتا، لزيادة التفاعل على منصة "ثريدز"، ولتعزيز المشاركة على هذه الخدمة الجديدة.

وسَبَق أن عرضت ميتا مكافآت لنشر "رييلز" على فيسبوك وإنستجرام، لكنها المرة الأولى التي تدفع فيها الشركة مقابل المنشورات على ثريدز.

ووفقًا لإحدى لقطات الشاشة التي تم تداولها على ثريدز، فقد عُرِض على منشئ محتوى واحد على الأقل "ما يصل إلى 5000 دولار" لمشاركات ثريدز أو الردود التي حصلت على 10 آلاف مشاهدة أو أكثر.

ولكن هذا لا يقترب من المكافآت البالغة 10 آلاف دولار التي يمكن لمنشئي "رييلز" ربحها على إنستجرام، ولكنها لا تزال سخية جدًّا؛ نظرًا لأن النشر على ثريدز يتطلب جهدًا أقل بكثير من تصوير مقطع فيديو مقنع وتحريره.

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