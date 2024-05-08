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جنوباً: اقفال عدد من المحلات التجارية لسوريين

شمع احمر
شمع احمر

نفذت دوريات من شعبة معلومات الجنوب في الامن العام - الامن القومي و شعبة الاستقصاء والتحقيق في دائرة أمن عام النبطية ، وبناء لتوجيهات وتعليمات مدير عام الامن العام بالانابة اللواء الياس  البيسري حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العاملة السورية ، وأسفرت الحملة  التي تمت عن  اقفال صالون حلاقة رجالي في محلة بئر القنديل في مدينة النبطية ، وختمه بالشمع الاحمر ، وتوقيف صاحبه م.ع ( سوري)  بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي النبطية القاضي غادة ابو علوان

كما تم  اقفال منشر صخري في بلدة شوكين يديره عمال سوريين،  اقفال فرن في بلدة انصار يديره عمال سوريين،  اقفال بورة للخردة عند مفرق النبطية الفوقا- زوطر الشرقية يديرها عمال سوريين، بناء على اشارة المحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي عباس جحا، وقد تم سحب مستندات العمال السوريين المخالفين.

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