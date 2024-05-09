حزب الله في صيدا إستقبل د.عماد سعيد وعرض معه الأوضاع العامة

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في مدينة صيدا رئيس جمعية هلا صور الثقافية الاجتماعية د.عماد سعيد بحضور عضو لجنة العلاقات في القطاع د.أحمد دكور.

د.سعيد في البداية توجه بالتعزية والتبريك لقيادة حزب الله بالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا نصرة للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة والشريفة مثمنا تضحيات حزب الله ومقاومته دفاعا عن لبنان والقضية الفلسطينية.

كما توجه د.سعيد بالشكر والتقدير لحزب الله على جهوده الكبيرة على المستويات كافة وخاصة في الملف الإجتماعي وآخرها احتضان أهلنا وضيوفنا من قرى الجنوب الحدودية والتي تتعرض يوميا للعدوان الصهيوني المستمر.

وكان اللقاء فرصة للتداول بالشؤون الإعلامية والاجنماعية والثقافية ونشاط الجمعية وسبل التعاون الثقافي والاجتماعي.

كما تم خلال اللقاء عرض للاوضاع والمستجدات العامة على الساحتين الداخلية والاقليمية خاصة بما يتعلق بالعدوان المستمر على قطاع غزة وجنوب لبنان.

بدوره هنأ ضاهر الكاتب د.عماد سعيد على نشاطه المميز والمتواصل اجتماعيا واعلاميا وسياسيا وثقافيا في خدمة الخط الوطني المقاوم وخدمة القضية الفلسطينية واهدى د.سعيد الشيخ ضاهر في ختام اللقاء كتابه( أمضي إلى حزني فرحا) كما قدم له عدد شهر نيسان 2024 من مجلته الشهرية (هلا صور) وشكر ضاهر للدكتور سعيد زيارته.