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إقتصاد وأعمال

رقم قياسي للحاويات في مرفأ بيروت اليوم.. كم بلغ عددها؟

مرفأ بيروت
مرفأ بيروت

ذكرت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، في بيان اليوم الخميس، انه "تم اليوم تسجيل رقم قياسي في مرفأ بيروت فاق 2400 حاوية برسم السوق، منها 1100 حاوية برسم الاستيراد".   وقالت النقابة إن "هذا الانجاز أتى بفعل تعاون كافة الجهات المعنية من إدارة الجمارك وجهاز أمن المرفأ ومحطة الحاويات، وبطبيعة الحال ادارة واستثمار مرفأ بيروت، وذلك مواكبة لقرار تمديد دوام العمل استثنائيا لثلاثة أيام بعد التأخير الذي نتج عن تعطل نظام الجمارك الالكتروني وشل الحركة ليومين مطلع الاسبوع".

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