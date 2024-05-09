بالفيديو: سوري يغتصب طفلاً تحت الشجرة... هذا ما كشفه الطبيب الشرعي والضحية تروي التفاصيل الصادمة!

في بلدة الدوسة العكارية وتحت ظل شجرة الرمان هذه التي ترونها أمامكم، تمت العملية البشعة بحق أمير إبن الـ 7 سنوات.

بتأتأة طفولية يروي أمير عملية اغتصابه المتكرّرة من أحمد "الجار القاصر" السوري الجنسية لتشكّل هذه الحادثة صدمة هزت لبنان بأكمله وعكار تحديداً.

إبن الـ 14 عاماً كان يرتكبُ جريمته بشكل محترف حيث كان يوظّف شقيقَيه علي وخالد لمراقبة المكان من مختلف الإتجاهات تحسّباً لضبطه بالجرم المشهود، ومستخدماً أسلوب التهديد "إذا ما بتخليني باخد منك البيسيكلات".

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